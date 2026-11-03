Piacenza Hypogea, alla scoperta dei rifugi antiaerei: il primo percorso il 7 novembre

Ad un anno dal suo debutto, PIACENZA HYPOGEA arricchisce le sue attività culturali con un nuovo e affascinante itinerario nel cuore sotterrano della nostra città. L’architetto Manrico Bissi, autore del libro “I bombardamenti su Piacenza” (edizioni Pontegobbo 2026) nonché presidente di ARCHISTORICA e referente di PIACENZA HYPOGEA, ha infatti elaborato e resa operativa una nuova escursione tematica dedicata ai rifugi antiaerei e alle tracce della Seconda Guerra Mondiale.

Ad oltre ottant’anni dalla fine del conflitto, quegli ambienti riaprono finalmente al pubblico grazie all’impegno di PIACENZA HYPOGEA. Durante le visite, i gruppi accompagnati potranno visionare anche fotografie, uniformi, documenti, cimeli militari e oggetti d’epoca, allestiti in esposizione nei sotterranei per ricreare un’atmosfera immersiva e coinvolgente. Il progetto di PIACENZA HYPOGEA si avvale della preziosa collaborazione del TOURING CLUB ITALIANO, che ormai da anni, grazie all’impegno del Club di Territorio Emilia Nord, coordinato da Luisa Precivale, supporta e promuove numerose attività destinate alla valorizzazione del patrimonio monumentale, storico e artistico cittadino.

Il primo percorso inaugurale, dedicato ai rifugi di Piacenza, si terrà nel pomeriggio di sabato 7 novembre, con ritrovo alle 14,30 presso il Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Serafini 12, all’angolo tra le vie Roma e X giugno). Il percorso, curato e condotto dall’architetto Manrico Bissi, inizierà alle 15,00 e si concluderà alle 17,30 circa.