Franzini dopo Piacenza – Pro Palazzolo 0-1: “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi” – AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND al tecnico del Piacenza Calcio Arnaldo Franzini dopo l’incredibile sconfitta casalinga dei biancorossi che pone fine alle speranze di promozione diretta.

Le parole del mister: “Le due partite casalinghe hanno rovinato un ottimo percorso. Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi”

La partita

Piacenza – Pro Palazzolo 0-1, i biancorossi giocano 85 minuti in superiorità numerica, ma incappano nella quarta sconfitta del girone di ritorno

