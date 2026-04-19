Piacenza – Pro Sesto 3-1, i biancorossi dominano e blindano i play-off

C’era bisogno di una risposta positiva dopo le due prove con poche luci e molte ombre viste con Trevigliese e Sant’Angelo ed il Piacenza ha risposto presente con una partita dominata senza sbavature. La squadra di Franzini al “Garilli” ritrova il sorriso ed il bottino pieno che chiude definitivamente il discorso qualificazione ai play-off. I biancorossi si impongono con un netto 3-1 ai danni della Pro Sesto. Una gara condotta con personalità dai locali, schierati per l’occasione con il 3-5-2 con De Vitis centrale difensivo tra Silva e Sbardella, Lord e Bertin i laterali di centrocampo, davanti D’Agostino e Mustacchio.

Bastano 4′ agli uomini di Franzini per sbloccare il risultato. Un lancio lungo di D’Agostino per Mustacchio che, velocissimo, lascia sul posto Chiricallo, entra in area di rigore dalla destra e batte in diagonale Lovato. Al 14′ De Vitis deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto entra Martinelli. Non cambia il modulo, e nemmeno l’inerzia della partita che i biancorossi sviluppano sfruttando la superiorità sulla fascia destra. Al 27′ il raddoppio dei locali. Campagna vince il duello in area con lo stesso Chiricallo, che rimane a terra, si gira in un fazzoletto e deposita in rete. Non paghi i padroni di casa trovano anche il tris ad una manciata di minuti dalla fine della prima frazione. Ancora una volta l’azione si sviluppa sulla destra: Lordkipanidze effettua un tiro-cross, Lovato respinge con i pugni e Bertin, tutto solo, insacca senza problemi. Nel finale c’è spazio per il gol della bandiera di Rastelli, ma anche per il rientro lampo di Putzolu dopo un lungo infortunio. I punti di vantaggio sulla quinta classificata Pro Palazzolo sono 5 a 2 giornate dalla fine del campionato. Domenica 26 aprile il Piacenza sarà ospite del Tropical Coriano.

La partita

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Kolgecaj, Sbardella, Silva, De Vitis, Bertin, Campagna, Poledri, Mazzaglia, Lord, D’Agostino, Mustacchio All Franzini

A disposizione: Ribero, Zaffalon, Putzolu, Ganz, Martinelli, Manuzzi, Garnero, Ciuffo, Asencio

Pro Sesto (4-3-3): Lovato, Meriggi, Chiricallo, Mapelli, Anghileri, Bortolato, Polenghi, Chillemi, Stefanoni, Banfi, Clerici. All. Angelotti.

A disposizione: Bongini, Bonanni, Del Piero, Samadem, Montesano, Valota, Rastelli, Banse, Navarini

Arbitro: Mammoli di Perugia

Stadio: “Leonardo Garilli” di Piacenza

Primo tempo

Iniziata al “Garilli”, classica maglia biancorossa per il Piacenza, maglia blu con una riga orizzontale bianca per gli ospiti.

2′ Primo corner per il Piacenza conquistato da Mustacchio. D’Agostino dalla bandierina. Rimangono solo Mazzaglia e Poledri fuori dall’area ospite. Poledri prova il cross sul secondo palo, ma Stefanoni anticipa Bertin.

4′ Piacenza in vantaggio! Mustacchio, imbeccato da D’Agostino entra in area dalla destra, rapidissimo, lascia sul posto Chiricallo e batte in diagonale Lovato. Piacenza – Pro Sesto 1-0.

12′ Parte in contropiede il Piacenza, Poledri serve Mustacchio che scambia con lo stesso Poledri: questi fa partire un tiro a giro immediatamente dall’interno dell’area di rigore, ma un difensore intercetta la traiettoria.

13′ Altra occasione per il Piacenza: Lord cambia gioco c’è un traversone dalla destra una respinta di pugni di Lovato e D’Agostino prova il tiro al volo a mezz’altezza. Palla fuori di poco.

14′ De Vitis rimane a terra, probabilmente ci sarà il cambio. Entra Martinelli al suo posto, ma i biancorossi mantengono il 3-5-2.

23′ Sbardella arriva sul fondo, Campagna viene anticipato in corner: secondo tiro dalla bandierina per il Piacenza. D’Agostino alla battuta. C’è un fallo in area: punizione per la Pro Sesto.

27′ Raddoppio del Piacenza: Chiricallo cade a terra nel contrasto con Campagna che si gira in area di rigore e trafigge il portiere. Piacenza – Pro Sesto 2-0

31′ Rimane a terra anche Silva, ma dopo l’ingresso del massaggiatore sembra pronto a rientrare in campo.

36′ D’Agostino prova il pallonetto da metacampo, ma a Lovato bastano due passi indietro per bloccare la sfera.

43′ Bertin fa 3-0. Sul out di destra Lord va sul fondo, poi Sbardella fa un tiro-cross, Lovato respinge, ma Bertin insacca senza problemi

45′ Calcio di punizione dal limite per la Pro Sesto. Se ne incarica Banfi e la palla che esce non di tanto alla sinistra di Kolgecaj.

Finisce il primo tempo al “Garilli” i biancorossi, schierati con il 3-5-2, sono avanti 3-0 reti di Mustacchio, Campagna e Bertin. Pro Sesto in grande difficoltà sulla fascia destra.



Secondo tempo

45′ Entra Rastelli per Chillemi ed entra Montesano per Clerici e Valota per Meriggi (Pro Sesto)

51′ Terzo corner per il Piacenza, Lovato blocca.

54′ quarto corner per il Piacenza. Sugli sviluppi il Piacenza ottiene il quinto corner. I piacentini cercano con insistenza il quarto gol!

57′ Punizione dalla trequarti per la Pro Sesto, attenta la difesa del Piacenza.

60′ Mustacchio entra in area sempre dallo stesso versante, questa volta Chiricallo lo ferma.

64′ Punizione dai 25m della Pro Sesto. Banfi prova la conclusione: palla abbondantemente sopra la traversa.

65′ Lancio di D’Agostino per Mustacchio che si presenta a tu per tu con Lovato, ma l’attaccante questa volta si allunga troppo il pallone e Lovato è bravissimo a toccargli il pallone e a metterlo fuori causa. Occasionissima per il Piacenza.

69′ Entra Banse per Stefanoni (Pro Sesto).

71′ Ammonito Poledri.

73′ Prima parata di Kolgecaj della partita

74′ Altro errore di Chiricallo, Mustacchio finisce in fuorigioco.

74′ Entra Manuzzi per l’ottimo Mustacchio.

77′ Ammonito Lord

80′ Colpo di testa di Rastelli che segna il gol della bandiera.

81′ Entra Putzolu per Silva.

82′ Entra Ganz per D’Agostino

82′ Entra Del Piero per Bortolato nella Pro Sesto.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero.

Finisce qui Piacenza batte Pro Sesto 3-1



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