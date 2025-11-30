Piacenza – Sant’Angelo LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

Dopo il successo a Treviglio il Piacenza Calcio di mister Arnaldo Franzini sfida il Sant’Angelo per un derby che manca da quasi 40 anni. Il tecnico deve ancora rinunciare a Zaffalon, Ciuffo, Martinelli e Mustacchio, mentre Taugourdeau è al 100%. Il mercato, al momento, non ha fatto registrare nessun ingresso, mentre l’attaccante Pino, che era in prestito, ha fatto il suo ritorno al Gavorrano.

Le probabili formazioni

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Cabri, Silva, Sbardella, Bertin, Lordkipandize, Putzolu, Poledri, Campagna, D’Agostino, Trombetta. All. Franzini

Sant’Angelo 4-3-3 : Confalonieri, Cattaneo, Diop, Di Bitonto, Gritti, Strechie, Ceola, Manghi, Guerrini. Mariani, Bramante, All. Gatti

Dirige l’incontro il sig. Francesco Pio Sarcina della sezione di Barletta, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Perri di Lamezia Terme e Alessio Guerrieri di Trento

