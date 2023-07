Piacenza Summer Cult, gli eventi della settimana. A Santa Chiara il 27 luglio Carmen Souza e il 28 Gegè Telesforo

Piacenza Summer Cult, gli eventi della settimana al Chiostro Santa Chiara. Si parte lunedì 24 luglio alle ore 21.30 al Chiostro di Santa Chiara con la Performance audio-visiva Polis.

24 luglio: Polis

Il nuovo progetto di Fausto Mazza esplora il paesaggio umano, lo sintetizza e lo esprime in una performance che unisce diversi linguaggi. Polis è sound art, video installazione, documentario, improvvisazione, testo, immagini e costruzioni sonore, che scaturiscono dalla sua intensa ricerca digitale e si intrecciano sul palco con il contributo sonoro estemporaneo dello stesso Mazza e di un trio di musicisti abituati all’improvvisazione, come Gianni Azzali al sax e flauto, Silvio Piccioni alla chitarra e Gianni Satta a tromba e flicorno, generando un organismo mutevole e immersivo.

25 luglio: Ambrogio Sparagna e Friends

Un Trio che racconta un’Orchestra intera. Canti e strumenti musicali che permettono di realizzare

un itinerario affascinante nella musica popolare italiana. Ambrogio Sparagna è tra i musicisti più

importanti nel panorama della nuova musica popolare italiana e grande virtuoso di organetto,

protagonista di un progetto vocale-strumentale che esplora la tradizione musicale di area italiana.

Uno spettacolo per far conoscere il repertorio folk attraverso una modalità di spettacolo vivace e

coinvolgente con uno degli autori più importanti del genere. Inizio alle ore 21.

27 luglio: Carmen Souza

Carmen Souza è nata a Lisbona in una famiglia cristiana di Capo Verde. Molto presto sperimenta la

sensazione di “Sodade” di aver perso qualcuno con la lunga assenza di suo padre a causa del suo lavoro in mare.

Theo Pascal, il suo produttore e mentore e uno dei migliori bassisti del Portogallo, scopre il suo talento e introduce Carmen al jazz e ad altre sonorità contemporanee che hanno influenzato notevolmente

il suo sviluppo musicale. Carmen Souza è in tournée in tutto il mondo dal 2005 e ha suonato in festival

come The North Sea Jazz Festival, Leverkusener Jazztage, San Francisco Jazz Festival e molti altri.

Nel 2013 Carmen Souza ha vinto il titolo di Miglior cantante femminile e Miglior Morna con Kachupada

ai “Grammys” del Capo Verde – Cabo Verde Music Awards 2013. Interconnectedness è il nome del decimo album di Carmen Souza uscito ad ottobre 2022 e riguarda l’umanità e il modo in cui siamo tutti interconnessi.

28 luglio: Gegè Telesforo

Potremmo definirlo un ritorno alle origini il nuovo progetto di GeGè Telesforo. Il pluridecorato vocalist foggiano, polistrumentista, compositore, produttore discografico, divulgatore, autore e conduttore dei programmi musicali radio e tv più amati dagli appassionati di musica del nostro Paese, torna discograficamente e in concerto con un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records, con un organico composto da alcuni fra i migliori talenti italiani della nuova generazione.

“BIG MAMA” oltre che uno spettacolo è anche il titolo del nuovo album prodotto per l’etichetta Groove Master Edition, in distribuzione internazionale. Con BIG MAMA, GeGè Telesforo vuole anche celebrare il music club romano più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli Anni Ottanta fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia.

