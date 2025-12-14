Piacenza – Tropical Coriano LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

14 Dicembre 2025 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio
I biancorossi pur privi dello squalificato Campagna e degli infortunati Zaffalon, Garnero e Trombetta e con Sbardella non al 100% proveranno a dar continuità alla striscia di 3 successi consecutivi, impreziositi da due clean sheet di fila. Al “Garilli” arriva la Tropical Coriano penultima della classe, che però ha messo in difficoltà sia Pistoiese che Pro Sesto

Ascolta Piacenza – Tropical Coriano su Radio Sound, la radio ufficiale dello sport piacentino. CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Silva, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

Il pre – gara

Piacenza – Tropical Coriano, Franzini: “Sarà una gara difficile, noi siamo ancora in emergenza” AUDIO. Trombetta sarà fuori per infortunio, Campagna deve scontare un turno di squalifica

