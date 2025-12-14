Piacenza – Tropical Coriano LIVE su RADIO SOUND dalle 14:30

I biancorossi pur privi dello squalificato Campagna e degli infortunati Zaffalon, Garnero e Trombetta e con Sbardella non al 100% proveranno a dar continuità alla striscia di 3 successi consecutivi, impreziositi da due clean sheet di fila. Al “Garilli” arriva la Tropical Coriano penultima della classe, che però ha messo in difficoltà sia Pistoiese che Pro Sesto

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2): Ribero, Ciuffo, Martinelli, Silva, Bertin, Taugourdeau, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini

