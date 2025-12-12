Piacenza – Tropical Coriano, Franzini: “Sarà una gara difficile, noi siamo ancora in emergenza” AUDIO. Trombetta sarà fuori per infortunio, Campagna deve scontare un turno di squalifica

La vittoria con la Pro Sesto della scorsa settimana ha certamente dato tanto entusiasmo all’ambiante biancorosso. Il Piacenza, al cospetto della miglior difesa del campionato, ha creato tanto e segnato due reti. La vera svolta per Arnaldo Franzini è stata riposizionare D’Agostino nel suo ruolo naturale, ossia come seconda punta. Il numero 10 da quel momento non ha più sbagliato un colpo e ha realizzato 4 centri in tre gare (leggi qui)

L’impressione è che però qualcosa sia accaduto a livello mentale a tutta la squadra, al di là del cambio di modulo. Quei gol subiti per disattenzioni che erano molto frequenti nella prima parte di campionato al “Breda” sono sembrati un lontano ricordo. Due clean sheet consecutivi per i biancorossi che a detta dello stesso tecnico hanno perso forse un pizzico di spettacolarità, ma sono diventati decisamente più consapevoli, compatti e concreti (leggi qui). I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Pro Sesto – Piacenza

Ora si pensa all’immediato futuro e alla sfida al Tropical Coriano, penultima in classifica. Una squadra che non vince una partita dal 12 di ottobre e che ha raccolto un solo punto nelle ultime 7 gare. Attenzione però: i riminesi hanno dato del filo da torcere sia alla Pro Sesto che alla Pistoiese e hanno raccolto la maggior parte dei punti in trasferta.

Le parole del mister: “Siamo in emergenza. D’Agostino e Mustacchio possono coesistere. L’avversario? Ci aspetta una partita difficile”, il tecnico non ha intenzione di cambiare il modulo.

Campagna squalificato, Trombetta in forse. Si va verso la “strana coppia” Mustacchio – D’Agostino?

L’incursore deve scontare un turno di squalifica per aver raggiunto la quinta ammonizione, la sensazione è che Franzini non tocchi di una virgola il modulo: “Non avrebbe senso cambiare, è vero siamo in emergenza, specialmente in attacco, ma l’ossatura della squadra rimane. Ci sta a questo punto del campionato che un giocatore possa arrivare in diffida, l’importante è non arrivarci con un gruppo di giocatori insieme e cercheremo di far sì che non accada”

Taugourdeau sembra ormai al 100% e potrebbe posizionarsi davanti alla difesa con Lordkipandize subito dietro agli attaccanti. Da valutare anche il possibile impiego di Ciuffo, completamente ristabilito, in una gara in cui il Piacenza deve fare la partita. Davanti in forte dubbio Trombetta. Potrebbe esserci l’inedita coppia Mustacchio – D’Agostino: “Possono sicuramente convivere, sono giocatori forti e quindi possono giocare ovunque e insieme a tutti”.

“La squadra sta bene l’abbiamo visto già da diverse domeniche, ma le insidie sono sempre lì dietro l’angolo e noi dobbiamo essere sul pezzo e sapere che questa sarà un’altra partita difficile. Dobbiamo cercare di dare continuità nelle prestazioni e nei risultati. Affrontiamo una squadra che ha fatto la maggior parte dei punti in trasferta e che non ha mai preso imbarcate”

La probabile formazione

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Martinelli, Silva, Bertin, Taugourdeau, Poledri, Putzolu, Lordkipandize, Mustacchio e D’Agostino

16A giornata di serie D giorone D

sabato 13 dicembre , 14:30

Sangiuliano – Rovato Vetrovese

domenica 14 dicembre, ore 14:30

Piacenza – Tropical Coriano DIRETTA SU RADIO SOUND

Correggese – Crema

Imolese – Sasso Marconi

Lentigione – Trevigliese

Pistoiese – Desenzano

Pro Palazzolo – Cittadella Vis Modena

Progresso – Sant’Angelo

Tuttocuoio – Pro Sesto

La classifica

Lentigione 32; Desenzano 31; Pistoiese 30; Pro Sesto e Piacenza 29; Cittadella Vis Modena 27; Pro Palazzolo e Rovato Vetrovese 22; Crema e Sant’Angelo 20; Sangiuliano 19; Correggese e Imolese 16; Sasso Marcon 14; Progresso e Trevigliese 13; Tropical Coriano 10; Tuttocuoio 4

