L’impegnativa vittoria dell’Assigeco Piacenza sul campo di Lumezzane ha subito cancellato i lasciti della sconfitta interna subita per mano di Orzinuovi. I due punti sono arrivati al termine dell’ennesimo finale punto a punto della stagione, e anche stavolta i Lupi di coach Lottici sono stati in grado di tenere botta e uscire dal Pala A2A con due punti di grande importanza.

Tra gli aspetti positivi del match, registriamo i 9 punti di un Simon Anaekwe che coi giusti tempi sta facendo il suo ingresso nei meccanismi di squadra. Il neoacquisto Assigeco e compagni sono chiamati a ripetersi nella trasferta delle 18:00 di questa domenica 14 dicembre alla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano (TV) contro la Rucker San Vendemiano, un match che può proiettare l’Assigeco verso le parti alte della classifica.

Gli avversari

Dopo un inizio di campionato altalenante, la società della Rucker San Vendemiano ha deciso di separarsi da coach Daniele Aniello, puntando invece su Federico Campanella per riportare la squadra sulla giusta traiettoria. Dopo il cambio in panchina, la Rucker ha recuperato terreno fino a portarsi ad appena due punti di distanza dall’Assigeco, e spinta dalle recenti cinque vittorie consecutive ha tutta l’intenzione di guadagnarsi un posto ai playoff. Il quintetto titolare è costruito sull’estro offensivo del play Andrea Tassinari, al secondo anno in veneto dopo un triennio positivo a Rimini e ora cervello pensante della squadra veneta.

A completare il backcourt troveremo lo specialista difensivo Nicolas Morici, mentre il reparto ali comprenderà Riccardo Murri, dotato di grande atletismo e fisicità, e l’esperto Jakob Cebasek, al primo anno in Italia dopo una rispettabile carriera nel campionato sloveno. A far valere la propria stazza sotto canestro ci sarà l’ex Nardò Giordano Pagani, con il giovane Ivan Onojaife pronto a dargli il cambio. La guardia Matteo Picarelli è il sesto uomo di lusso a disposizione di coach Campanella, che a partita in corso può contare anche l’ala Francesco Bedetti, giocatore di grande leadership ed ex compagno di squadra di Tassinari a Rimini. Completano il roster i giovani Riccardo Dalla Cia, Simone Sinagra, Giulio Arvedi e Davide Borin.

Come seguire la gara dell’Assigeco Piacenza

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

