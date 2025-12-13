Escono di strada con l’auto e precipitano nel parcheggio sottostante, due feriti: uno è grave

Due persone sono rimaste ferite a Castelsangiovanni in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Allende. Un’auto è uscita improvvisamente di carreggiata, precipitando nel parcheggio sottostante. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, la polizia locale, i volontari della Croce Rossa e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. I feriti, entrambi di nazionalità straniera, sono stati affidati alle cure del personale sanitario.

Uno dei due è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelsangiovanni, mentre per l’altro, le cui condizioni sono apparse più gravi, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

