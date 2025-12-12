Certificato di malattia, basterà la visita da remoto. Augusto Pagani: “Auspicavamo un altro provvedimento, l’autocertificazione” – AUDIO

Certificato di malattia, basterà la visita da remoto. Augusto Pagani: “Auspicavamo un altro provvedimento, l’autocertificazione”. Lo ha detto a Radio Sound il Presidente dell’Ordine dei Medici di Piacenza.

Il disegno di legge sulle semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce dal 18 dicembre una novità che riguarda il certificato di malattia. Infatti in futuro potrà essere rilasciato anche attraverso una televisita, quindi il lavoratore malato non avrà più l’obbligo di recarsi dal medico o richiedere una visita domiciliare.

Per ora – commenta Augusto Pagani – mi riservo di approfondire la lettura della norma e quindi tutte le applicazioni concrete. Però quello che noi attendevamo era una cosa diversa, aspettavamo l’autocertificazione per le brevi assenze. In particolare perché la visita tramite il web andrà sicuramente incontro alle richieste dei lavoratori che potranno accelerare la certificazione, ma non responsabilizza il malato. Inoltre lascia comunque invariati i dubbi, i rischi che il medico corre nel certificare qualche cosa che non è obiettivatile. Ci sono tante situazioni come il mal di testa, dolori addominali o altro che non possono essere accertate o smentiti con una visita. Poi capita anche che il medico possa trovarsi, in caso di turni lavorativi, a dover certificare a posteriori.

La visita tramite il collegamento web non si attiverà dal 18 dicembre, perché la legge rinvia ad un successivo accordo che sarà assunto in Conferenza Stato-Regioni, senza indicare nessuna precisa scadenza. Quindi per ora il medico deve accertare di persona le condizioni del paziente.

Il rapporto medico di famiglia e paziente negli anni è cambiato

Sicuramente – spiega Pagani – anche se sono cambiati anche i pazienti, le loro abitudini, i comportamenti. Infatti spesso si tende ad andare dal medico dopo avere consultato il web o qualcuno altro, e si arriva all’incontro già con delle idee precostituite in testa. Idee non sempre corrette e non sempre utili a stabilire un rapporto di fiducia che dipende comunque da tutti e due, medico e paziente. Non basta la buona volontà di uno dei due.

