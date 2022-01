Contrastare il proliferare di locali sfitti, prosegue in centro storico il progetto “Piacenza vetrine vive”

Prosegue nel centro storico il progetto “Piacenza vetrine vive”, iniziativa ideata e promossa da giugno 2021 dall’Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza in collaborazione con la Cabina di regia del Commercio a cui partecipano l’assessorato al Commercio del Comune di Piacenza, Confcommercio, Confesercenti e CNA.

Protagonisti dell’iniziativa sono le attività commerciali del centro storico e i proprietari di locali che stanno collaborando per contrastare il proliferare di locali sfitti nelle strade e nelle piazze del centro città.

Una nuova “Vetrina Viva” in centro

Dopo aver raggiunto il primo risultato positivo con l’apertura di un nuovo punto vendita nel locale sfitto di via Calzolai 75 che era stato allestito come “vetrina viva” nell’estate del 2021, si è deciso di proseguire con l’iniziativa. Così durante le festività natalizie, il locale sfitto che si trova via Sant’Antonino 20 (Galleria San Donnino) è diventato una nuova vetrina viva.

L’allestimento è stato realizzato da Camilla Vaccari dal 10 dicembre fino al 16 gennaio con rinnovo della vetrina a cadenza settimanale.

L’iniziativa

Gli obiettivi dei promotori dell’iniziativa sono:

Contrastare la “desertificazione” commerciale del centro storico – L’allestimento delle vetrine, sempre in linea con i periodi e le mode, offre un’immagine di maggiore attrattività per potenziali acquirenti o affittuari.

Riqualificare il centro storico – I negozi sfitti, allestiti quindi in modo creativo, offrono un’immagine viva e in continuo mutamento del Centro Storico, anche in un periodo di difficoltà accentuato dal perdurare dell’emergenza COVID,

Favorire la reperibilità commerciale – Le attività aderenti ottengono una maggiore visibilità grazie alla presenza di prodotti propri utilizzati per allestire ed abbellire le vetrine dei negozi sfitti.

I soggetti coinvolti in questo processo sono:

i proprietari : in base a un accordo/convenzione mettono a disposizione il proprio locale sfitto per l’allestimento di vetrine con esposizione di prodotti di attività commerciali del centro; in caso di richiesta di affitto/vendita, il locale verrà liberato dall’installazione

: in base a un accordo/convenzione mettono a disposizione il proprio locale sfitto per l’allestimento di vetrine con esposizione di prodotti di attività commerciali del centro; in caso di richiesta di affitto/vendita, il locale verrà liberato dall’installazione I commercianti del centro storico: forniscono prodotti per l’allestimento delle vetrine.

L’allestimento viene fatto in sicurezza grazie all’attivazione di una polizza assicurativa per eventuali danni arrecati durante l’allestimento o il disallestimento.

I proprietari di locali sfitti del centro, possono aderire all’iniziativa contattando i riferimenti indicati nel cartello visibile nelle “vetrine vive” mail: assvitaincentroapiacenza@gmail.com o cell: 3389292145