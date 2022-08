Picchia l’anziana assistita ma viene notata attraverso le finestre di casa, badante bloccata e arrestata dalla polizia

Picchia l’anziana che avrebbe dovuto accudire, ma un passante nota la scena attraverso la finestra dell’abitazione e chiama la polizia. Arrestata una badante. I fatti sono accaduti ieri sera a Piacenza. Una persona, attraverso la finestra aperta di un’abitazione, ha notato la donna intenta a schiaffeggiare l’anziana proprietaria di casa, una donna di 93 anni, e inveire contro di lei.

Gli agenti di polizia, giunti sul posto in pochi istanti, hanno potuto assistere alla stessa scena e in questo modo sono intervenuti bloccando e arrestando la badante. Sul posto il 118 che ha prestato le cure del caso alla 93enne, affidata poi a un’altra assistente.

La badante arrestata è stata condotta in questura e poi collocata in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento adottato: dovrà rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia.

La pronta segnalazione giunta al 113 dal testimone della violenza ha permesso di evitare ulteriori traumi alla vittima attraverso il pronto intervento delle Volanti.