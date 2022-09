Prefinali nazionali di Miss Italia, prosegue il sogno della piacentina Lara Boselli

Prosegue la corsa della nostra concittadina Lara Boselli, 18 anni, di Piacenza, verso Miss Italia.

Lara, infatti, è prefinalista nazionale per l’edizione 2022 con il titolo di “Miss Cinema Emilia Romagna” per Miss Italia Emilia Romagna by Marco Pellegrini. Le selezioni si sono svolte a Ferrara.

Domani, venerdì 16 febbraio, tappa a Fano, appunto per le Prefinali che si concluderanno il 19 settembre

Lara Boselli è stata già eletta Miss Piacenza l’8 luglio 2022, è arrivata tra le Top 50 nella finale di Miss Mondo Italia e oggi arriva questa nuova importante soddisfazione: ovvero Miss Cinema Emilia Romagna 2022.

Lara studia al Liceo Scientifico Sportivo “Respighi” e durante le vacanze lavora come animatrice turistica in qualità di coreografa e istruttrice fitness. Fortissimo il suo amore per la danza, arte che studia da quando ha 3 anni e mezzo. “Mi piacerebbe diventare una modella e lavorare nel mondo dello spettacolo e del cinema”, dice, parlando dei suoi sogni. E allora in bocca al lupo Lara!