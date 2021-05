Colto da malore finisce tra le acque del Po: pescatore sente le sue grida, si tuffa e lo salva

Stava pescando lungo il Po, a Monticelli, a bordo della sua barca, quando ha udito le grida di un uomo. Un 70enne si trovava lungo la riva quando è stato colto da un malore in seguito al quale è caduto in acqua. L’anziano, con enorme difficoltà, si stava reggendo a un palo del pontile: il pescatore, un 30enne di Fiorenzuola, non ha esitato e si è gettato in acqua.

Dopo averlo recuperato ha portato il 70enne a riva e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitati del 118 che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona.

Il 70enne pare abbia perso conoscenza e versa in gravi condizioni.