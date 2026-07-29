Apre il nuovo Poliambulatorio Guicciardini, polo medico di riferimento a Piacenza

Si accendono i riflettori sulla sanità privata del territorio piacentino con l’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Guicciardini, un polo medico d’eccellenza concepito per offrire risposte rapide, complete e di altissimo livello ai bisogni di salute dei cittadini.

La nuova struttura si sviluppa su spazi moderni e funzionali e vanta una moderna dotazione infrastrutturale: 24 ambulatori specialistici, un centro prelievi all’avanguardia, un’area interamente dedicata alla genetica e un comparto operatorio munito di sala e ambulatorio chirurgico per l’esecuzione di interventi in regime di Day Surgery.

Le principali eccellenze e specialità mediche

Il Poliambulatorio Guicciardini si propone come punto di riferimento grazie a un’offerta sanitaria multidisciplinare che spazia dalla prevenzione alla chirurgia mininvasiva con oltre 25 specialità mediche, tra cui: il Centro di Medicina Estetica, guidato dalla Dott.ssa Elena Torre e da un’équipe dedicata che integra Chirurgia Plastica, Dermatologia e Tricologia; il Centro di Chirurgia Vertebrale Endoscopica Mininvasiva, con il Dott. Andrea Fanti, il Dott. Andrea Gerosa e il Dott. Emanuele Costi; i Centri di Ortopedia, specializzati nelle patologie di ginocchio, anca e spalla, con il Dott. Alberto Lameri, il Dott. Fabio Zerbinati e la Dott.ssa Maria Serena Tajana; il Gruppo Otologico, punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’orecchio e dell’udito, con percorsi dedicati ad adulti e bambini, il Centro Odontoiatrico, diretto dal Dott. Miguel Rebelo e le attività dedicate alla terapia del dolore e all’ozonoterapia.





Un modello di sanità vicino al cittadino

“L’apertura del Poliambulatorio Guicciardini rappresenta un investimento concreto per la comunità di Piacenza e delle province limitrofe” dichiarano il Direttore Sanitario, Dott. Raffaele Conti, e il Direttore Operativo, Dott.ssa Nawal Loubadi. “Il nostro obiettivo – proseguono – è offrire ai cittadini un accesso tempestivo a prestazioni specialistiche di qualità, con percorsi di cura integrati che accompagnano il paziente dalla diagnosi all’intervento chirurgico in Day Surgery, all’interno di un unico centro e grazie a un’équipe medica di comprovata esperienza”.

La struttura, che offre prestazioni private e, a breve, in convenzione con i maggiori fondi assicurativi, è pronta ad accogliere i pazienti garantendo standard di sicurezza elevati, comfort e tecnologie diagnostiche di ultima generazione.

Guardando al futuro, continuiamo a sviluppare nuovi progetti con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e promuovere la cultura della prevenzione. Per questo siamo lieti di invitarvi a un appuntamento dedicato a tutta la cittadinanza: l’Open Fiera Sanitaria, in programma il 9 e 10 ottobre presso il Poliambulatorio Guicciardini. Due giornate dedicate all’informazione, alla prevenzione e al dialogo con il territorio, durante le quali sarà possibile conoscere da vicino i nostri servizi, incontrare gli specialisti, partecipare ad attività dedicate e vivere un’importante occasione di confronto e condivisione.



Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy