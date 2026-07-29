Apre il nuovo Poliambulatorio Guicciardini, polo medico di riferimento a Piacenza

Si accendono i riflettori sulla sanità privata del territorio piacentino con l’inaugurazione del nuovo Poliambulatorio Guicciardini, un polo medico d’eccellenza concepito per offrire risposte rapide, complete e di altissimo livello ai bisogni di salute dei cittadini.
La nuova struttura si sviluppa su spazi moderni e funzionali e vanta una moderna dotazione infrastrutturale: 24 ambulatori specialistici, un centro prelievi all’avanguardia, un’area interamente dedicata alla genetica e un comparto operatorio munito di sala e ambulatorio chirurgico per l’esecuzione di interventi in regime di Day Surgery.
Le principali eccellenze e specialità mediche
Il Poliambulatorio Guicciardini si propone come punto di riferimento grazie a un’offerta sanitaria multidisciplinare che spazia dalla prevenzione alla chirurgia mininvasiva con oltre 25 specialità mediche, tra cui: il Centro di Medicina Estetica, guidato dalla Dott.ssa Elena Torre e da un’équipe dedicata che integra Chirurgia Plastica, Dermatologia e Tricologia; il Centro di Chirurgia Vertebrale Endoscopica Mininvasiva, con il Dott. Andrea Fanti, il Dott. Andrea Gerosa e il Dott. Emanuele Costi; i Centri di Ortopedia, specializzati nelle patologie di ginocchio, anca e spalla, con il Dott. Alberto Lameri, il Dott. Fabio Zerbinati e la Dott.ssa Maria Serena Tajana; il Gruppo Otologico, punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento delle patologie dell’orecchio e dell’udito, con percorsi dedicati ad adulti e bambini, il Centro Odontoiatrico, diretto dal Dott. Miguel Rebelo e le attività dedicate alla terapia del dolore e all’ozonoterapia.
Un modello di sanità vicino al cittadino
“L’apertura del Poliambulatorio Guicciardini rappresenta un investimento concreto per la comunità di Piacenza e delle province limitrofe” dichiarano il Direttore Sanitario, Dott. Raffaele Conti, e il Direttore Operativo, Dott.ssa Nawal Loubadi. “Il nostro obiettivo – proseguono – è offrire ai cittadini un accesso tempestivo a prestazioni specialistiche di qualità, con percorsi di cura integrati che accompagnano il paziente dalla diagnosi all’intervento chirurgico in Day Surgery, all’interno di un unico centro e grazie a un’équipe medica di comprovata esperienza”.
La struttura, che offre prestazioni private e, a breve, in convenzione con i maggiori fondi assicurativi, è pronta ad accogliere i pazienti garantendo standard di sicurezza elevati, comfort e tecnologie diagnostiche di ultima generazione.
Guardando al futuro, continuiamo a sviluppare nuovi progetti con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e promuovere la cultura della prevenzione. Per questo siamo lieti di invitarvi a un appuntamento dedicato a tutta la cittadinanza: l’Open Fiera Sanitaria, in programma il 9 e 10 ottobre presso il Poliambulatorio Guicciardini. Due giornate dedicate all’informazione, alla prevenzione e al dialogo con il territorio, durante le quali sarà possibile conoscere da vicino i nostri servizi, incontrare gli specialisti, partecipare ad attività dedicate e vivere un’importante occasione di confronto e condivisione.