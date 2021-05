Polizia locale, 59 candidati per il ruolo di comandante

Sono 59 i candidati al ruolo di comandante della polizia locale di Piacenza. Il Comune ha pubblicato un bando per sostituire Giorgio Benvenuti, il cui mandato scadrà a maggio 2021. Il contratto di Benvenuti, infatti, era a tempo determinato in virtù del Testo Unico Enti Locali. Il bando in questione invece mira a trovare un comandante a tempo indeterminato.

Tra i requisiti richiesti: “Una socialità connotata dall’abilità nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacità nella gestione delle risorse umane; da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all’organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato”.

Per il nuovo comandante è prevista poi una retribuzione pari a 45.260,80 euro all’anno.