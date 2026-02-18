Polizia locale aggredita, Pd: “No a contrapposizioni o slogan che semplificano problemi complessi”

Il Partito Democratico di Piacenza esprime “piena e convinta solidarietà agli agenti della Polizia Locale coinvolti nel recente episodio di cronaca. A loro va il nostro sostegno per il lavoro difficile e delicato che svolgono ogni giorno al servizio della città. La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi la garantisce sono per noi una priorità assoluta”.
LA NOTA DEL PD
Proprio perché la sicurezza è una cosa seria, riteniamo che il dibattito pubblico debba mantenersi su un piano di responsabilità e concretezza. Difendere il lavoro delle forze dell’ordine non significa alimentare contrapposizioni o ricorrere a slogan che semplificano problemi complessi.
Riproporre logiche come il “tutti a casa loro” non rafforza l’azione di chi ogni giorno opera sul territorio, né produce soluzioni efficaci. Allo stesso modo, sostenere che promuovere il rispetto e l’integrazione sia un’illusione significa rinunciare a una parte fondamentale del lavoro necessario per prevenire conflitti e garantire sicurezza duratura.
Sicurezza e integrazione non sono alternative: sono due facce della stessa responsabilità pubblica. La sicurezza si costruisce con presenza sul territorio, investimenti adeguati, coordinamento tra istituzioni e politiche serie, non con slogan o generalizzazioni che rischiano di dividere la comunità.
Chi ricopre ruoli pubblici o di rappresentanza ha il dovere di contribuire a rafforzare la coesione della città e di proporre soluzioni praticabili. Piacenza ha bisogno di equilibrio, fermezza e risposte efficaci.
Il Partito Democratico continuerà a lavorare in questa direzione: al fianco delle forze dell’ordine e nell’interesse della sicurezza e della coesione sociale della città.