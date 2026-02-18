Polizia locale aggredita, Pd: “No a contrapposizioni o slogan che semplificano problemi complessi”

Il Partito Democratico di Piacenza esprime “piena e convinta solidarietà agli agenti della Polizia Locale coinvolti nel recente episodio di cronaca. A loro va il nostro sostegno per il lavoro difficile e delicato che svolgono ogni giorno al servizio della città. La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi la garantisce sono per noi una priorità assoluta”.

LA NOTA DEL PD

Proprio perché la sicurezza è una cosa seria, riteniamo che il dibattito pubblico debba mantenersi su un piano di responsabilità e concretezza. Difendere il lavoro delle forze dell’ordine non significa alimentare contrapposizioni o ricorrere a slogan che semplificano problemi complessi.

Riproporre logiche come il “tutti a casa loro” non rafforza l’azione di chi ogni giorno opera sul territorio, né produce soluzioni efficaci. Allo stesso modo, sostenere che promuovere il rispetto e l’integrazione sia un’illusione significa rinunciare a una parte fondamentale del lavoro necessario per prevenire conflitti e garantire sicurezza duratura.

Sicurezza e integrazione non sono alternative: sono due facce della stessa responsabilità pubblica. La sicurezza si costruisce con presenza sul territorio, investimenti adeguati, coordinamento tra istituzioni e politiche serie, non con slogan o generalizzazioni che rischiano di dividere la comunità.

Chi ricopre ruoli pubblici o di rappresentanza ha il dovere di contribuire a rafforzare la coesione della città e di proporre soluzioni praticabili. Piacenza ha bisogno di equilibrio, fermezza e risposte efficaci.

Il Partito Democratico continuerà a lavorare in questa direzione: al fianco delle forze dell’ordine e nell’interesse della sicurezza e della coesione sociale della città.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy