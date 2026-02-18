Bando YouthBank 2026, si cercano idee da realizzare: la Fondazione mette a disposizione 120 mila euro

Una chiamata alla progettazione per giovani under 26 del territorio. È il nuovo Bando Youthbank della Fondazione di Piacenza e Vigevano, presentato oggi a Palazzo Rota Pisaroni. Un progetto partito come YouthBank Piacenza nel 2023, che nel 2024 si è ampliato, dando vita a YouthBank Piacenza città, Youthbank Piacenza Levante, Youthbank Piacenza Ponente e Youthbank Vigevano.

Il Bando mette a disposizione 120mila euro – 30mila per ciascuna delle quattro Youthbank – e intende dare particolare attenzione alle idee progettuali dei giovani under 26 finalizzate a promuovere il benessere psicofisico, l’inclusione sociale e la prevenzione del disagio; incentivare la cittadinanza attiva, la sicurezza urbana e la tutela ambientale; sviluppare l’aggregazione, la cultura e la valorizzazione del territorio; sostenere l’orientamento, la formazione e l’educazione digitale. Rispetto allo scorso anno, inoltre, il Bando vede raddoppiata la soglia massime di costo di un singolo progetto, che ora potrà arrivare fino a 16mila euro. Un aumento deciso per consentire la realizzazione di iniziative ancor più rilevanti, dalle quali ci si aspetta un risultato significativo in termini di impatto sulla comunità.

I TEMPI. L’accesso al bando si articola in due fasi. Nella prima fase, che termina il 31 marzo 2026, gli aspiranti Youthplanner (i giovani progettisti dai 16 ai 25 anni) che intendono partecipare devono presentare le loro proposte compilando un semplice modulo online attivo al link https://youthbank.fondazionepiacenzavigevano.it.

Dopodiché saranno contattati per un colloquio, utile a selezionare le idee preliminari che potranno accedere al bando vero e proprio. Se ammessi alla seconda fase i proponenti saranno invitati a partecipare a una formazione obbligatoria gratuita di un giorno durante la quale i coordinatori di YouthBank li aiuteranno a definire tutti gli aspetti progettuali. Al termine del percorso formativo, le idee dovranno essere formalizzate come vere e proprie richieste di contributo, indirizzate a Fondazione, in collaborazione con un’organizzazione no profit che affiancherà i giovani. Le domande dovranno essere presentate on line entro il 31 maggio 2026.

Nel mese di giugno,nel corso di un evento pubblico, verranno presentati i progetti vincitori, che dovranno essere realizzati e rendicontati entro il 30 aprile 2027.

Per rendere l’iniziativa ancora più inclusiva, gli YouthBanker hanno realizzato anche delle schede sintetiche e multilingua che illustrano il meccanismo del bando, e sono disponibili sul sito della YouthBank in inglese, arabo, francese e spagnolo.

«Il progetto YouthBank è l’investimento più significativo della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ottica di promuovere il protagonismo giovanile – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Reggi -. Si fonda su un principio educativo a mio avviso fondamentale: dare fiducia, risorse e autonomia per consentire ai più giovani di agire da protagonisti nel proprio contesto sociale, operare delle scelte per il bene comune e assumersi le responsabilità di queste scelte. Una scommessa che finora ha dato ottimi frutti, come dimostrano le tante iniziative che sono state finanziate dalla YouthBank. Ma al di là dei singoli progetti, lo ricordiamo, l’obiettivo è riconoscere i giovani come agenti di cambiamento, fornendo loro strumenti per aumentare il loro impatto nel contesto sociale in cui vivono».

«Dal 2022 a oggi il progetto YouthBank è cresciuto e si è ampliato, costruendo un tessuto di relazioni fra giovani attivi e propositivi, di cui siamo molto orgogliosi. Sono nate belle iniziative culturali e sociali che prima non c’erano, si sono anche affrontate alcune criticità,, di cui si è fatto tesoro, per trovare soluzioni e migliorare l’azione della YouthBank – ha spiegato il coordinatore del progetto Edoardo Favari.

“Novità di quest’anno, ad esempio, la formazione di un gruppo di Banker ‘senior’, giovani che hanno vissuto l’esperienza negli anni passati e che si stanno spendendo per trasmettere ai nuovi entrati i valori e le modalità del progetto, in ottica peer to peer, e una collaborazione sempre più stretta con il Centro di servizio per il volontariato, CSV Emilia – sezione di Piacenza, e con le organizzazioni di volontariato che supportano l’azione dei giovani nella presentazione e nella realizzazione dei progetti, nel segno di una rete di azioni e collaborazioni che accresce il valore delle iniziative. Il mio più sentito ringraziamento va a tutte le realtà che ci stanno affiancando».

Alla conferenza stampa di presentazione ha preso parte, con il presidente della Fondazione Roberto Reggi e il coordinatore del progetto Edoardo Favari, anche una delegazione ristretta del più ampio gruppo dei banker (in tutto 36 giovani), rappresentata al tavolo dei relatori da.Giulio Fontanella e Lisa Bonelli. È intervenuto anche l’assessore alle politiche giovanili del Comune di PIacenza Francesco Brianzi, che ha portato il saluto dell’ente che dal 2024 fornisce il patrocinio all’iniziativa.

LA YOUTHBANK DI PIACENZA E VIGEVANO, è una ‘banca’ formata da un gruppo di ragazze e ragazzi under 26, gli YouthBanker, che hanno a disposizione risorse economiche della Fondazione di Piacenza e Vigevano per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei (gli YouthPlanner). Con questo progetto, avviato nel 2022, la Fondazione si propone di coinvolgere i giovani nella cura e promozione della comunità offrendo loro l’opportunità di progettare e decidere gli interventi sociali in autonomia.

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle idee preliminari e sui contenuti progettuali del Bando è possibile contattare la mail youthbank@fondazionepiacenzavigevano.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy