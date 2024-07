Polo logistico di Calendasco, bocciato il ricorso al Tar. La soddisfazione del Sindaco: “Bellissima notizia per un futuro più verde” – AUDIO

Polo logistico di Calendasco, bocciato il ricorso al Tar. La soddisfazione del Sindaco Zangrandi: “Bellissima notizia per un futuro più verde”.

Non si faranno dunque i capannoni che dovevano nascere lungo l’A21. “Da tre anni eravamo impegnati in questa battaglia – commenta Filippo Zangrandi a Radio Sound – contro la realizzazione di un polo logistico grande come 38 campi da calcio. Noi avevamo bocciato questa richiesta e il Tar ha sancito la chiusura del ricorso contro il Comune, quindi il polo logistico non si farà.

Una notizia molto attesa

Sì, davvero bella perché dà respiro al nostro territorio pensando a un’area più pulita e a un futuro più verde e sostenibile.

Potreste fare da apripista ad altri comuni

Sicuramente il nostro Comune è già stato preso come riferimento da altri. Poi ogni realtà ha una sua storia, noi abbiamo intrapreso una battaglia contro il consumo di suolo che ora ci dà molta soddisfazione.

Ci sono altri obiettivi in tema ambientale?

Da pochissimo abbiamo approvato una variante urbanistica che ci permetterà di ridisegnare il volto dell’abitato di Boscone Cusani. Andremo ad acquisire degli immobili per demolirli e creando poi giardini. Questo è un altro esempio di intervento in tema di sostenibilità che stiamo portando avanti.

Polo logistico di Calendasco, bocciato il ricorso al Tar – AUDIO intervista