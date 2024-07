Avis Provinciale Piacenza scatta l’emergenza estate 2024 per l’approvvigionamento, attivata la ricerca di nuovi donatori di sangue e plasma

Avis Provinciale Piacenza, l’estate è una stagione da sempre “calda” anche per le donazioni di sangue, che subiscono un calo fisiologico dovuto alle partenze per le ferie, ma anche ad altri fattori come gli sbalzi di pressione per il caldo, le sospensioni per i viaggi all’estero, i problemi causati dalle zanzare, qualche concessione in più al cibo e all’alcool. Ecco allora che scatta l’allerta estiva per poter mantenere anche in questi mesi l’autosufficienza per far fronte al fabbisogno di sangue. L’Avis Provinciale di Piacenza lancia l’appello a tutti i donatori e a tutti quelli che non sono ancora donatori.

Avis Provinciale Piacenza, non far mancare le terapie alle persone malate

“Le vacanze sono un momento importante – dice il Presidente Avis Provinciale di Piacenza Gilberto Piroli – ma è altresì importante non far mancare il supporto a quelle persone che hanno difficoltà di salute, perché quest’ultime non vanno mai in vacanza. Il problema cronico che si ripresenta in estate è quello di mantenere le terapie appropriate ai pazienti che ne hanno bisogno”.

Avis Provinciale Piacenza, donazione di sangue e plasma

“Ci sono problematiche all’approvvigionamento del sangue in estate – specifica Gilberto Piroli – ma ne persiste uno tutto l’anno che è la necessità del plasma, attualmente con il miglioramento delle tecnologie è sempre più importante la disponibilità di plasma per le terapie per questo Avis si è concentrata sempre più sulla sensibilizzazione alle donazioni di questo tipo”.

Donare prima di partire per le vacanze

“Una raccomandazione – sottolinea Piroli – per tutti i donatori che hanno ricevuto l’Sms di pro memoria di prendere un appuntamento per fare la propria donazione prima di partire per le vacanze”.

Dove trovare le informazioni per diventare donatori

“Per trovare tutte le informazioni utili per procedere ai controlli di idoneità alla donazione – indica Piroli – basta connettersi al sito ufficiale di Avis Provinciale Piacenza, sulla home page è disponibile il form per registrarsi ed accedere ai controlli di idoneità, dopo questo passaggio i candidati alla donazione saranno ricontattati per effettuare la visita”.