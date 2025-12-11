Nuoto – La Vittorino da Feltre brilla agli italiani Master con il titolo di Marta Magnani

Si arricchisce di tre nuove medaglie tricolori la bacheca sportiva della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, la squadra biancorossa di nuoto Master, allenata da Cristiano Zappa, pur gareggiando con una formazione a ranghi ridotti con solo quattro atleti, si è messa in luce ai Campionati Italiani andati in scena a Torino grazie a un bottino complessivo di tre medaglie: un oro, un argento e un bronzo.

A infilarsi l’oro al collo, vincendo quindi il titolo di campionessa italiana, è stata Marta Magnani (M65) che nella gara dei 100 misti ha staccato tutte le avversarie toccando per prima il blocco d’arrivo, grazie all’ottimo crono di 1’11”,79 che le ha permesso di salire sul primo gradino del podio. Non paga del titolo italiano appena conquistato, la nuotatrice della Vittorino si è messa in evidenza anche nella gara dei 100 farfalla, conquistando la medaglia di bronzo con il tempo finale di 1’06”,65.

Le altre medaglie

A completare il già ricco medagliere biancorosso ha contribuito anche Gabriele Sfulcini (M60), che dopo aver sfiorato il podio con il quarto posto e la platonica medaglia di legno conquistata nei 100 misti (1’09”,32), si è rifatto nella prova dei 100 rana riuscendo a salire sul secondo gradino del podio, con l’argento al collo, grazie all’ottimo crono finale di 1’13”,69. Sempre agli Italiani Master di Torino da segnalare anche i buoni risultati conquistati dai biancorossi Carlotta Lucchini (M55), sesta nella gara dei 100 misti con un crono di 1’31”,21 e ottava nei 100 stile libero (1’18”,20), e di Gianpaolo Repetti (M55) che ha collezionato un nono posto finale nei 100 dorso (1’25”,25) e il decimo posto nella prova dei 100 misti (1’40”,13).

Trofeo di Rapallo

Risultati di prestigio a cui si sommano anche le dodici medaglie d’oro, quattordici d’argento e sei di bronzo vinte dagli altri atleti Master al Trofeo di Rapallo. Due ori (50 dorso e 50 rana) e un argento (100 rana) per Guido Bonatti, due ori anche per Lorenza Maggi (50 e 100 rana) e per Ambra Nicolini (50 e 100 rana), un oro (100 misti) e due argenti (50 dorso e 50 rana) per Laura Carabia, un oro (50 dorso) e un argento (50 rana) per Francesco Confalonieri così come per Marco Grazioli, oro nei 50 dorso e argento nei 100 rana, un oro (50 dorso) e un bronzo (50 rana) per Sandro Rizzoli, un oro (100 misti) e due bronzi (50 dorso e 50 rana) per Carlotta Lucchini e un oro (100 misti) e anche per Maria Giulia Mazzocchi.

Doppietta di medaglie d’argento per Maria Luisa Petronio (50 e 100 rana) così come per Elena Monti (50 dorso e 100 rana) con anche il bronzo nei 50 rana, un argento (400 stile libero) e un bronzo (100 misti) per Daniela Tacchinardi, e argento anche per Barbara Piria (50 rana), per Sandra Mezzadri (50 rana), Manuele Messeni (50 dorso) e Simone Altobelli (400 stile libero) e medaglie di bronzo per Lucia Mazzoini nei 50 rana.

