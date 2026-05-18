Bobbio-Penice, oltre quaranta moto d’epoca alla conquista dei colli piacentini

La nona edizione della Bobbio –Penice, manifestazione riservata alle moto d’epoca, è passata agli archivi con una partecipazione di una quarantina veicoli. L’evento, organizzato dall’Asd Club Veicoli Storici Piacenza, si è svolto nella giornata di domenica 17 maggio.

Dopo il raduno fissato presso la sede del sodalizio a Quarto di Gossolengo, la manifestazione è partita alla conquista del Passo Penice. Nonostante la minaccia di pioggia, molti soci non si sono fatti scoraggiare e hanno preso parte al raduno. Fortunatamente il tempo ha retto e i centauri hanno potuto godersi la giornata. Non solo piacentini tra i partecipanti ma anche motociclisti arrivati da fuori regione, ovvero da Genova, dalla provincia di Pavia e da Lecco.

Il percorso ha visto le moto percorrere le strade piacentine verso i colli, passando per Gazzola, Piozzano, passo di Caldarola, Mezzano, Bobbio, Passo Penice e quindi discesa verso Mezzano per puntare alla sosta al ristorante Figlietto in località Costa di Mezzano Scotti. Dopo il pranzo e qualche foto ricordo, i centauri hanno quindi ripreso la strada verso casa.

“Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno aderito a questa bella iniziativa – hanno commentato i membri del consiglio direttivo del CVSP – non si sono lasciati intimidire da qualche nuvola e hanno voluto presenziare, rendendo la giornata splendida. Abbiamo passato una domenica condividendo la passione per le moto sui nostri bellissimi colli piacentini”.

Triumph, Honda, Cagiva e Yamaha tra i marchi più rappresentati in questa domenica dedicata alle due ruote d’epoca.

Le attività dell’Asd Club Veicoli Storici Piacenza proseguono ora con i preparativi di avvicinamento del prossimo appuntamento della stagione, vale a dire la Giornata Tricolore in calendario il prossimo 2 giugno.

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