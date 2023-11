Prevenire le infiltrazioni criminali, nuova intesa tra prefettura e sindaci del Piacentino

Nel corso della odierna seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in videoconferenza con tutti i Sindaci della provincia, il Prefetto Daniela Lupo ha stipulato l’Intesa per la legalità con la Provincia di Piacenza.

Lo ha fatto sulla base di un testo innovativo, appositamente redatto da questa Prefettura-Utg e approvato dal Ministero dell’Interno, frutto di interlocuzioni e approfondimenti con l’amministrazione interessata. Un documento che contempla oltre una sensibile diminuzione delle soglie di valore anche l’adozione in via sperimentale dell’applicativo I.N.P.S. Mo.C.O.A. (Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti). Questo per consentire, attraverso l’incrocio dei dati, la verifica del rispetto degli obblighi contributivi e previdenziali relativamente ai lavoratori impiegati, quale strumento di prevenzione e tutela di eventuali azioni di responsabilità solidale dell’Ente.

L’Intesa, che si aggiunge ad altri 34 Patti precedentemente sottoscritti con 31 Comuni su 47, Azienda U.S.L., Consorzio di Bonifica e A.C.E.R., consente un controllo più incisivo e frequente sulla integrità delle imprese che contraggono con le pubbliche amministrazioni, contribuendo notevolmente alla tutela delle imprese sane della provincia.

Nella medesima seduta si è proceduto altresì alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la gestione dei sistemi di lettura targhe della provincia di Piacenza coordinato con i profili di interesse operativo delle Forze di polizia territoriali, elaborato dai rappresentanti delle predette Forze di polizia territoriali e delle Polizie Locali del Comune capoluogo e dell’Unione Valnure Valchero sotto il coordinamento della Prefettura-Utg e della Questura, allo scopo di realizzare l’interconnessione dei sistemi di lettura targhe delle Polizie Locali con il Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti.