Continua il monitoraggio nelle zone della movida: controllate 373 persone e quattro locali, rinvenuta hashish

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Vicolo Barozzieri, zona Lupa e limitrofe, Via Alberoni, Via Negri, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, Stazione, Autostazione, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Colombo). Le attività, eseguite con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia unitamente a personale della Questura, hanno identificato 245 persone, di cui 63 con precedenti di polizia, controllati 113 veicoli.

Nella serata di ieri, in attuazione di quanto stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la Questura di Piacenza ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diversi locali della movida piacentina.

In particolare, personale della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri (per un totale di 8 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio, Vicolo Barozzieri, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, e Corso Europa.

Nel corso del servizio serale sono state identificate 128 persone, di cui 30 con precedenti di Polizia, controllati 4 esercizi commerciali.

Inoltre, a seguito dei controlli effettuati tra via Negri e via Campo Sportivo Vecchio nella giornata del 23 maggio 2026 è stato rinvenuto un esiguo quantitativo di hashish.

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