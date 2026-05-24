Sapori in Paradiso, il 5 e 6 giugno due giorni all’insegna della valorizzazione con il Consorzio Salumi Piacentini

“SAPORI IN PARADISO”, un’occasione speciale in cui il Consorzio Salumi Piacentini e il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio si ritrovano insieme per la valorizzazione di prodotti tutelati dall’Unione Europea e inseriti dal Ministero nel Piano di Promozione DOP IGP ritenendo i Salumi DOP Piacentini e la Focaccia di Recco col formaggio IGP così rappresentativi per le proprie zone di origine (la provincia di Piacenza e i comuni di Recco, Sori, Camogli e Avegno in provincia di Genova).

Piacenza e Recco, la Val Trebbia li unisce, questi due territori golosi, sconfinando dalla Città Metropolitana di Genova alla provincia piacentina, in quella valle che il premio Nobel Ernest Hemingway, nel 1945 durante il secondo conflitto mondiale, transitandovi come corrispondente al seguito dell’esercito di liberazione, annotò sul suo diario la frase “oggi ho attraversato la valle più bella del mondo”. Recco, nota quale Capitale gastronomica della Liguria, si affaccia sulla Riviera Ligure di Levante nel Golfo Paradiso.

Transfer organizzati dai vari luoghi di partenza con arrivo a Piacenza

Sono previsti i transfer (chi utilizzerà il treno riceverà i biglietti, previo accordo orari, da Trenitalia con arrivo a Piacenza dove in stazione si troverà una navetta ad accoglierli e accompagnarli a destinazione mentre viene organizzata una navetta Recco / Piacenza / Recco e i pernottamenti del venerdì notte 5 giugno.

Venerdì 5 giugno

Ore 10,30/11,00 transfer con un unico mezzo al Caseificio Valcolatte (Pontenure – PC) visita allo stabilimento di produzione e lunch con degustazione dei loro prodotti caseari;

ore 14,00 transfer al Salumificio Grossetti, via del Santuario n.48, Strà di Nibbiano (PC). Visita con degustazione finale dei Salumi DOP Piacentini prodotti dal Salumificio Grossetti.

Ore 17,00 rientro in hotel al Grande Albergo Roma in centro a Piacenza. Ore 18,30 Partenza per il borgo di Grazzano Visconti

Ore 19,00 Visita al Castello e al borgo di Grazzano Visconti

Ore 20,00 Ristorante “Il Biscione” di Grazzano Visconti: piccola dimostrazione della Focaccia col Formaggio con il Consorzio di Recco e 30 Anni di Eccellenza: L’Unicità delle Tre DOP Piacentine 1996 – 2026: Celebriamo l’unico territorio in Europa a vantare tre DOP nella salumeria. Un viaggio tra storia, gusto e saper fare. Cena tipica piacentina con assaggio di Focaccia col Formaggio. Rientro a Piacenza e pernottamento.

Sabato 6 giugno

Ore 9,00 Visita galleria Ricci Oddi. Tra le opere esposte Il noto dipinto “Ritratto di signora di Gustav Klimt”

Ore 10.30Visita Palazzo Farnese (Elisabetta Farnese regina di Spagna, a cui piacevano i Salumi Piacentini) e Museo delle Carrozze.

Ore 11.00 Visita Collegio Alberoni (Sala degli Arazzi, Ecce Homo Antonello da Messina). Ore12,30 Pranzo dall’ Antica Trattoria dell’Angelo, la più antica di Piacenza.

15/15,30 Saluti finali e partenze varie.

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