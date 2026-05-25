Torna l’appuntamento per ricordare il giornalista Fausto Fiorentini, il 27 maggio al Corpus Domini

25 Maggio 2026 Redazione FG Attualità
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Ritorna l’appuntamento “Ciao Fausto” per ricordare il prof. Fausto Fiorentini, docente di lettere nelle scuole superiori, giornalista e storico, a lungo alla guida dell’Ufficio stampa della diocesi, a quattro anni dalla morte avvenuta il 30 maggio 2022. Mercoledì 27 maggio alle ore 21 all’oratorio della parrocchia del Corpus Domini in via Farnesiana 24 a Piacenza saranno al centro della serata alcune pubblicazioni del prof. Fiorentini dedicata a quella comunità parrocchiale:  “Una comunità e la sua chiesa. Gli ottant’anni della parrocchia piacentina del Corpus Domini”, “La chiesa e la parrocchia del Corpus Domini di Piacenza”  e “Don Aldo. Il prete e l’uomo, la vita e i suoi scritti”.

Intervengono: Daniela Morsia, ricercatrice storica, che presenterà i libri del prof. Fiorentini, Filippo Agosti (“L’eredità di Aldo Corbelletta”) e Giuseppina Remondini (“L’esperienza del gruppo del Volontariato Vincenziano nei cento anni della parrocchia”); conclusioni a cura di don Piergiovanni Cacchioli, parroco del Corpus Domini.

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