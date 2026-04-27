Il 23 maggio il primo grande evento dedicato a Giorgio Armani: focus sui giovani tra business, moda e arte

Sabato 23 maggio un pomeriggio ricco di ospiti e spunti di riflessione con masterclass, talk e un aperitivo a tema organizzato dall’associazione ArteViva ETS in collaborazione con Confindustria Piacenza e Piacenza Student Society.

Il Comune di Piacenza ha ospitato questa mattina la presentazione dell’evento pubblico “ARMANI TRIBUTE”. Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative” che sabato 23 maggio, dalle 14:30 alle 22:30, animerà gli spazi dell’hub di aggregazione giovanile TOO. Si tratta del primo grande tributo allo stilista di origini piacentine che si propone di connettere la sua straordinaria vicenda personale e professionale con le nuove generazioni attraverso un approccio formativo e multidisciplinare che spazia dal marketing all’arte urbana, passando per la storia della moda e del territorio.

L’iniziativa è la prima tappa di un progetto più ampio promosso dall’associazione ArteViva ETS, vincitrice del bando del Comune di Piacenza UAU PC! – Urban Art Unites Piacenza, cofinanziato dal Fondo per il potenziamento di iniziative di sicurezza urbana (L.132/2028) del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che culminerà con la realizzazione di un’opera muraria di grandi dimensioni dedicata al Signor Armani e firmata dall’artista Kotè sulla facciata cieca del Condominio “Farnesiana” in via Carella che affaccia su via Radini Tedeschi.

“ARMANI TRIBUTE perché abbiamo pensato che fosse necessario e, al tempo stesso, un’opportunità raccontare ai più giovani chi è stato questo straordinario uomo del Novecento prima di andarlo a rappresentare su un muro della loro città, senza darlo per scontato.

L’arte in fondo non è altro che un pretesto per riunire le persone attorno alla bellezza. In questa occasione ci consente di parlare con i ragazzi di futuro e creatività, seguendo le orme della strada battuta da un grande piacentino nel mondo.” ha dichiarato Debora Malaponti di ArteViva durante la conferenza stampa.

“L’intento – aggiunge l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi – è quello di rendere omaggio alla figura di Giorgio Armani valorizzando la sua eredità umana, artistica e professionale come esempio e punto di riferimento per le giovani generazioni, con un approccio che coniughi, grazie all’intuizione di ArteViva ETS e alla collaborazione con il Gruppo Giovani di Confindustria e la rete internazionale di Piacenza Student Society, creatività, opportunità di formazione e promozione dei talenti, in linea con la cifra distintiva di tante attività di cui TOO è il baricentro”.

Il programma

Il pomeriggio si aprirà con una masterclass esclusiva tenuta da Frank Pagano, esperto di marketing e co-autore del volume “Giorgio Armani”. L’uomo, il marchio, l’azienda” edito da Il Sole 24 Ore. L’incontro, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Confindustria Piacenza, analizzerà il “caso Armani” partendo da due domande fondamentali: che cosa è unico e che cosa è ripetibile. Passando in rassegna alcuni aspetti chiave – prodotto, pricing, distribuzione, marketing, equity e futuro – e attraverso un’analisi puntuale, con qualche curiosità “sorprendente” sull’uomo e sul business, Pagano racconterà la storia di un imprenditore e di un italiano iconico, rivelando come l’eredità dello stilista non sia un mito irraggiungibile, ma un modello concreto e, per molti versi, replicabile dalle nuove generazioni di creativi e imprenditori. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online a questo link.

Alle 16:30 seguirà il talk multidisciplinare dal titolo “Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative”. Dopo i saluti istituzionali di Francesco Brianzi, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza, in una conversazione aperta al pubblico, si confronteranno Frank Pagano, Elena Fava, docente presso l’Università Iuav di Venezia e l’Università di Parma, Greta Gatti, presidente del Gruppo Giovani Confindustria Piacenza e Kotè, pittore e urban artist; il dibattito sarà moderato da Debora Malaponti, co-founder di ArteViva ETS ed esperta di comunicazione.

A partire dalle 18:00, l’evento cambierà ritmo e ambientazione: gli studenti internazionali del gruppo informale Piacenza Student Society cureranno un aperitivo a tema con DJ Set negli spazi esterni di TOO, in via XXIV Maggio. Con iI tema scelto “Velvet and Linen: 90s Armani style”, i ragazzi inviteranno tutti i partecipanti a rivivere l’estetica minimalista e sofisticata che ha reso Armani un’icona della moda nel mondo.

ArteViva ETS è un’associazione senza scopo di lucro nata con l’intento di promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue forme come strumento per la riqualificazione urbana e la rigenerazione sociale. Tra le opere realizzate a Piacenza: il murale “Elogio della tua unicità”, vincitore del Bando UAU PC! e del contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano; il campo da basket d’artista “La piramide della vita” in via Negri nell’ambito del progetto #ontheroad, promosso da diversi settori del Comune di Piacenza e la Regione Emilia-Romagna e il murale lungo la cornice dell’immobile scolastico Ex IPSIA “Leonardo Da Vinci”, commissionato dalla Provincia di Piacenza, in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico Cassinari.

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