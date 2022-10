Pro Vercelli – Piacenza, per i biancorossi ora conta solo vincere

Si riparte da Scazzola e da un Piacenza che pur tra mille difficoltà inizia ad essere squadra. Lo diciamo senza indugi, il pareggio con la Juve Next Generation non sposta di una virgola i biancorossi in classifica ed è chiaro che per guadagnare posizioni ed uscire dal pantano dell’ultimo posto servano punti pesanti. E’ però innegabile che per la prima volta al “Garilli” si sia visto qualcosa di diverso.

Partiamo dalla fine, ossia dall’attacco: Cesarini e Morra erano finalmente entrambi in condizione. Tra i due è sbocciata l’intesa: si sono cercati e si sono trovati creando diverse occasioni da rete, alcune solari. Un punto di partenza, certamente, e non di arrivo, ma comunque un segnale molto positivo per il futuro.

Piacenza ed il tour de force per uscire dalla crisi

3 partite nell’arco di 8 giorni con 9 punti in palio e la possibilità di rimettersi subito in carreggiata. Il calendario metterà i biancorossi di fronte alla Pro Vercelli domenica, alle 17:30; mercoledì 19 ottobre, alle 18:00, Cesarini e compagni sfideranno il Renate, e domenica 23 ottobre, alle 14:30 saranno di scena a Trento.

I piemontesi sono nel limbo tra zona playoff e zona playout ed arrivano alla partita dopo la vittoria di misura in casa della FeralpiSalò. Massimo Paci ha disposto il suo undici con il 4-3-1-2, con Vergara dietro Arrighini e Del Monte, ma gli eusebiani nel corso del campionato hanno spesso giocato con il 4-3-3. In 7 gare sono arrivati 4 risultati utili, due vittorie e due pareggi per una società che ha come obiettivo nell’immediato futuro quello della continuità di rendimento.

Vittoria che invece manca maledettamente al Piacenza. Lo ribadiamo ancora una volta: a questa squadra serve come l’ossigeno per ritrovare autostima e sicurezza e per provare a costruire un trend positivo che potrebbe cambiare l’inerzia del campionato. Intanto una grossa mano è arrivata dal direttore sportivo Matteassi che ha riportato a casa Juri Gonzi. Il centrocampista aveva salutato Piacenza a giugno, poiché il suo contratto non era stato rinnovato, ma è pronto a sposare di nuovo la causa biancorossa e a dare man forte al suo tecnico.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Rinaldi, Parisi, Cosenza, Nava, Capoferri, Munari, Persia, Palazzolo, Zunno, Cesarini, Morra

Le news del settore giovanile

Piacenza Calcio comunica che 7 giocatori del settore giovanile biancorosso sono stati convocati dal commissario tecnico di Lega, Daniele Arrigoni, per lo stage di formazione della stagione 2022/23 che si è tenuto nei giorni 11-12-13 Ottobre 2022 presso lo stadio “Franco Ossola” di Varese.

Il mister della Rappresentativa ha chiamato per l’Under 17 Michele Garioni e Nicolò Mantegazza, entrambi classe 2006. Tra i 2007 (Under 16) sono stati selezionati Mirko Delmiglio, Filippo Muzio e Mattia Velardi. Infine per la squadra Under 15 hanno preso parte al raduno Ludovico Pizzi e Lorenzo Mosca, classe 2008.