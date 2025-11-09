Progresso – Piacenza (Live dalle 14.30)

Dopo i successi con il Tuttocuoio e la Correggese il Piacenza di Arnaldo Franzini prova a proseguire la striscia positiva sul campo del Progresso terzultimo in classifica. I locali hanno raccolto una sola vittoria su 10 gare, ma in questo campionato equilibratissimo sono stati in grado di bloccare sul 2-2 la Pistoiese.

La probabile formazione

Progresso: 4-3-1-2: Roccia; Barbaro, Bonetti, Giovane, Dandini; Calabrese, Sansò, Maltoni; Finessi, Barbaro G, Mascanzoni. All: Graffiedi

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All Franzini

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy