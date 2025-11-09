Progresso – Piacenza (Live dalle 14.30)

9 Novembre 2025 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio
Dopo i successi con il Tuttocuoio e la Correggese il Piacenza di Arnaldo Franzini prova a proseguire la striscia positiva sul campo del Progresso terzultimo in classifica. I locali hanno raccolto una sola vittoria su 10 gare, ma in questo campionato equilibratissimo sono stati in grado di bloccare sul 2-2 la Pistoiese.

La probabile formazione

Progresso: 4-3-1-2: Roccia; Barbaro, Bonetti, Giovane, Dandini; Calabrese, Sansò, Maltoni; Finessi, Barbaro G, Mascanzoni. All: Graffiedi 

Piacenza 4-3-1-2: Ribero, Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Bertin, Putzolu, Poledri, Lordkipandize, Campagna, Mustacchio, Trombetta. All Franzini

Il pre gara

Progresso – Piacenza, biancorossi a caccia del tris di successi per insidiare la vetta. Franzini: “Non sarà una trasferta semplice, in questo campionato non ci sono gare facili”

