Proiezione del docufilm The heart is blue as an orange il 24 marzo

Giovedì 24 marzo ore 18 all’Auditorium Fondazione di Piacenza e Vigevano si terrà una serata di cinema a favore dell’Ucraina con la proiezione del docufilm THE HEART IS BLUE AS AN ORANGE. Si tratta della pluripremiata opera della regista e scrittrice di Kiev Iryna Tsilyk, che racconta il Paese e la cultura ucraina attraverso la vita quotidiana di una famiglia appassionata di cinema e affamata di vita, nonostante le bombe.

L’ingresso è libero e le offerte andranno a favore dell’attività di Croce Rossa, per fronteggiare l’emergenza umanitaria.