Domani alle 12 negozi e pubblici esercizi a luci spente, la protesta dei commercianti contro il caro energia

Mercoledì 31 agosto in contemporanea con la conferenza stampa congiunta, che si terrà presso la sede confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia, sull’impatto del caro energia, e alla quale parteciperanno oltre a Confcommercio, anche ANCD-Conad, ANCC-Coop e Federdistribuzione, tutti commercianti e titolari di pubblici esercizi sono invitati a supporto dell’iniziativa allo spegnimento delle luci delle loro attività per 15 minuti a partire dalle ore 12:00. Sarà l’occasione per sottoporre alla politica e alle istituzioni, richieste e proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia.