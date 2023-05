Psoriasi e angiodema, specialisti Ausl a disposizione dei piacentini in due eventi. Sabato 20 maggio si svolgeranno due importanti iniziative di carattere nazionale all’ospedale di Piacenza

Il reparto di Dermatologia diretto da Massimo Gasperini – nucleo antico, ingresso 4 A al secondo piano – ospita la campagna di screening “Psoriasi? Affrontiamola insieme” con visite di screening gratuite su prenotazione dedicate a chi soffre di malattia psoriasica. L’iniziativa, promossa da Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza) e realizzata grazie al contributo incondizionato di AbbVie, ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione corretta della malattia. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 345.7686815 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.

Il centro regionale per l’angioedema ereditario (Hae) dell’ospedale di Piacenza collocato nel reparto di Allergologia diretto da Silvia Peveri – nucleo antico, ingresso 7 C al primo piano – ospita dalle 9 alle 12 l’Angioedema Day, iniziativa promossa dall’associazione Itaca (Italian Network for hereditary and acquired Angioedema). Medici e infermieri del centro regionale per l’angioedema ereditario (Hae), centro di riferimento per l’Emilia Romagna, saranno a disposizione dei cittadini che vorranno approfondire il tema per dare indicazioni sui sintomi della malattia, sulla diagnosi, sui percorsi e sulla terapia. L’accesso è libero e non necessita di prenotazioni.