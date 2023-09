Punti di vista: “Un netto passo avanti”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Villa Valle – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Un passo avanti rispetto alla prima, una squadra più equilibrata nelle due fasi e una vittoria che è arrivata perché la differenza in campo era evidente. Però si può e si deve migliorare.

La squadra deve imparare a gestire il pallone. Ci aspettiamo di più da Gerbaudo, che deve crescere di condizione e diventare un punto di riferimento in un centrocampo giovane come il nostro. Santella e Bachini a mio parere i migliori. Mercoledì una partita complicata in cui sarà fondamentale non perdere di vista intensità e corsa.

