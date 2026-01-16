Iren, punto ambiente temporaneo attivo a Castell’Arquato: le informazioni

16 Gennaio 2026
Punto ambiente temporaneo attivo in Comune di Castell’Arquato per il ritiro dei materiali indispensabile alla raccolta differenziata nel caso in cui gli Utenti non fossero stati presenti durante la visita degli informatori. 

PUNTO AMBIENTE TEMPORANEO IREN
Castell’Arquato

Per il ritiro dei materiali indispensabili alla raccolta differenziata
Via San Giuseppe Operaio (magazzino comunale)

Sabato 24/01/2026 9:00/13:00

Lunedì 26/01/2026 9:00/13:00

Sabato 31/01/2026 9:00/13:00

Lunedì 2/02/2026 9:00/13:00

Sabato 7/02/2026 9:00/13:00

LA LETTERA AI CITTADINIDownload
GLI ORARI DEL PUNTO AMBIENTEDownload

