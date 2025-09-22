Putzu: “Il Comune intende far valere con Iren  i diritti dei propri cittadini ad avere una città pulita?”

Premesso che la raccolta dei rifiuti in città é affidata ad Iren AMBIENTE, e che per tale attività Iren incassa dal Comune di Piacenza circa 23 milioni di euro all’anno.

Ricordato che il Comune di Piacenza é stato socio fondatore, ed é attuale azionista della multiutility;

Il Comune di Piacenza ha ottenuto la nomina di un proprio rappresentante, che già sedeva nel cda di Iren spa, anche nel board di Iren Ambiente (società operativa del Gruppo che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta alla differenziazione fino al suo recupero).

Ricordato che in città è in corso di introduzione un nuovo sistema di “raccolta puntuale” dei rifiuti, che prevede l’utilizzo di contenitori grigi personalizzati per i rifiuti indifferenziati;

Considerato che tale sistema determinerà un conteggio per ogni utenza in base ai conferimenti, per calcolare una parte variabile della tariffa (con l’obiettivo di incentivare la riduzione dei rifiuti indifferenziati e l’aumento della raccolta differenziata, con la conseguente applicazione della cosiddetta “tariffazione puntuale” nell’anno 2026).

Sono molteplici le segnalazioni di rifiuti conferiti anche probabilmente in modo improprio e ritrovati vicino ai cassonetti, e lì stazionanti per lunghi periodi perché non ritirati dagli addetti;

Molte sono le segnalazioni di intempestiva raccolta dei rifiuti da parte di Iren, e anche frequentemente con modalità scorrette.

Chiede di conoscere

se il Comune intenda o meno far valere con Iren i diritti dei propri cittadini ad avere una città pulita, direttamente coi vertici aziendali o per tramite del suo esponente nel consiglio di amministrazione;

direttamente coi vertici aziendali o per tramite del suo esponente nel consiglio di amministrazione; se non sia possibile far richiamare ad un’azione di controllo più incisiva chi dirige e coordina la raccolta dei rifiuti in città;

nel caso in cui questo non si possa ottenere, se non sia opportuno riconsiderare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini troppo spesso indicati come “incivili” responsabili, per evitare che “la raccolta puntuale” si riveli tale solo per la puntualità del pagamento dei piacentini della relativa tariffa.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy