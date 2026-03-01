Referendum riforma della giustizia, lunedì 2 marzo a San Nicolò le ragioni del Sì

I rappresentanti del Centrodestra unito – esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati – promuovono per lunedì 2 marzo alle ore 21.00, presso la Biblioteca di San Nicolò (Via Dante Alighieri, 3), un incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Interverranno l’arch. Paola Galvani, Sindaco di Rottofreno, Matteo Rancan, Segretario regionale Lega Emilia, l’avv. Romina Cattivelli, Vice Presidente della Camera Penali di Piacenza, e l’on. Tommaso Foti, Ministro degli Affari Europei.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di approfondimento e divulgazione che il Centrodestra unito intende portare avanti con determinazione su tutto il territorio provinciale. La riforma della giustizia rappresenta infatti un passaggio decisivo per rendere il sistema più efficiente, più equo e più vicino ai cittadini e alle imprese.

«Abbiamo scelto – dichiarano i rappresentanti del Centrodestra – di avviare una campagna informativa capillare, fatta di incontri pubblici e momenti di confronto diretto con i cittadini. Crediamo che su temi così rilevanti sia fondamentale spiegare nel merito i contenuti della riforma, contrastare letture strumentali e offrire un’occasione seria di approfondimento».

L’appuntamento di San Nicolò sarà il primo di una serie di incontri che, nelle prossime settimane, toccheranno numerosi Comuni della provincia, con l’obiettivo di garantire una presenza diffusa e un dialogo costante con la comunità.

Il Centrodestra unito invita pertanto cittadini, amministratori e professionisti a partecipare numerosi all’incontro di lunedì 2 marzo, convinti che una scelta consapevole nasca sempre da un’informazione chiara e approfondita.

