Termina la pena in carcere per reati contro la persona e spaccio, 41enne algerino subito espulso

Nella giornata di domenica 01 marzo, l’Ufficio Immigrazione ha curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino algerino di anni 41, scarcerato dalla casa circondariale di Piacenza per fine pena, che è stato immediatamente espulso ed accompagnato presso il C.P.R. di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino algerino aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, condannato a 2 anni e 4 mesi per stupefacenti e con diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.

