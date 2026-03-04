Referendum sulla giustizia, le ragioni del No in un incontro sabato 7 marzo

Arci Piacenza e Comitato della società civile per il NO promuovono l’incontro pubblico “Le ragioni del NO” che si terrà:
SABATO 7 MARZO ALLE ORE 10:30
presso la Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli
ingresso da Via Gregorio X n. 9
Interverranno all’incontro:
Daniela Padoan, scrittrice e saggista, Presidente di Libertà e Giustizia
Carlo Testini, componente della Presidenza nazionale Arci
Coordina l’incontro Michela Cucchetti, avvocata del Foro di Piacenza e componente del Comitato locale della società civile per il NO.
Daniela Padoan è scrittrice, saggista, documentarista e attivista italiana, nata a Bologna nel 1958. Nel corso della sua attività si è affermata come una delle voci più autorevoli nel panorama culturale italiano sui temi della memoria della Shoah, dei totalitarismi del Novecento, del razzismo e delle forme di resistenza civile, con particolare attenzione alla testimonianza femminile.
Autrice di numerosi saggi e opere narrative, tra cui Come una rana d’inverno, frutto di un lungo dialogo con tre sopravvissute ad Auschwitz, e Le pazze. Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo (Premio Nonino), Padoan ha sviluppato un lavoro rigoroso e profondamente umano sul rapporto tra memoria, identità e responsabilità collettiva. Ha inoltre realizzato documentari per la Rai dedicati alla Shoah e alle leggi razziali, collaborando con diverse testate e trasmissioni culturali.
Impegnata da anni nel campo dei diritti civili e della giustizia sociale, è attualmente presidente di Libertà e Giustizia, associazione nazionale nata per promuovere la difesa della Costituzione, la cultura democratica e la qualità della vita pubblica nel nostro Paese.
Carlo Testini, componente della Presidenza Nazionale dell’Arci, coordinatore dell’area “Disuguaglianze, Diritti sociali e Libertà”, promotore del Comitato nazionale della società civile per il NO al Referendum.