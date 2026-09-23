Rifiuti, ecco i contenitori a Castel San Giovanni: “Primo passo verso la raccolta puntuale”. Incontro pubblico il 28 settembre

Con l’affidamento in concessione ad Iren del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti del bacino territoriale di Piacenza da parte di Atersir, verranno avviate una serie di azioni finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata, in linea con le attuali normative. A partire da inizio ottobre incaricati di Iren si recheranno a domicilio per consegnare i nuovi contenitori per la raccolta domiciliare e spiegare i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che misurerà esclusivamente il rifiuto indifferenziato.

Per approfondire le modalità, novità di raccolta e orari del punto ambiente temporaneo, è previsto un incontro aperto ai cittadini LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2026 alle ore 21 presso il Teatro Verdi, in Piazza Cardinal Casaroli, a Castel San Giovanni.

Il sistema

Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini.

La modalità porta a porta proseguirà sul territorio comunale. A tutte le utenze esterne al centro storico verrà consegnato un bidoncino grigio per il rifiuto indifferenziato, dotato di microchip di riconoscimento, che in futuro permetterà la lettura e il conteggio di ogni singolo ritiro.

Per le utenze del centro storico, invece, verranno posizionati contenitori stradali informatizzati per il rifiuto indifferenziato, accessibili tutti i giorni h 24 utilizzando l’App Iren Ambiente o l’EcoCard, tramite cui verranno contabilizzati i conferimenti. Per il centro storico rimarranno invariate le raccolte porta a porta di carta e organico.

Postazioni accessibili H24

Infine, verranno inoltre allestite ulteriori due postazioni accessibili tutti i giorni h 24 in cui sarà possibile conferire indifferenziato, carta e organico in caso di impossibilità di esposizione dei contenitori secondo quanto previsto da calendario di raccolta. Anche queste postazioni saranno informatizzate e permetteranno la contabilizzazione dei conferimenti del rifiuto indifferenziato.

Per ciascuna utenza sarà previsto un numero di svuotamenti (o conferimenti informatizzati) annuale, compreso nella tariffa. Applicando un principio di equità, gli eventuali costi aggiuntivi per le vuotature eccedenti saranno imputate all’utenza medesima anziché essere redistribuite sugli altri cittadini. I criteri di calcolo della tariffa dei rifiuti saranno illustrati nel dettaglio attraverso future comunicazioni.

La tariffazione non parte subito

La nuova tariffazione non parte subito: è previsto un periodo di test, fondamentale per perfezionare le modalità di raccolta differenziata e ridurre al minimo il conferimento dell’indifferenziato. La raccolta avrà frequenza settimanale, ma il bidoncino grigio va esposto solo quando è pieno.

La carta – Ad ogni utenza verrà consegnato un nuovo contenitore domiciliare per la raccolta della carta: sarà blu, in applicazione della normativa europea che identifica il colore blu per la carta e il giallo per la plastica. La raccolta della carta proseguirà con frequenza settimanale.

Nulla cambia per il contenitore della raccolta domiciliare dell’organico e per i contenitori stradali di vetro e vegetale; il contenitore della raccolta di plastica e barattolame diventerà di colore giallo.

Gli ingombranti – Conclusasi l’attività di informazione verrà introdotto il servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio (su prenotazione). Rimane attivo il Centro di Raccolta del Comune di Castel San Giovanni in Località Molino Suzzani.

OPERATORI IREN A DOMICILIO

Da ottobre gli incaricati di Iren passeranno presso ogni utenza: non potendo entrare presso le abitazioni citofoneranno, invitando i cittadini ad uscire, per informare e contestualmente consegnare il materiale per la raccolta. Saranno identificabili tramite tesserino nominativo verificabile, in caso di dubbi, telefonando al Servizio Customer Care Ambientale Iren 800 212607.

Successivamente, per ricevere informazioni relative esclusivamente alla raccolta differenziata e ritirare i contenitori, qualora gli informatori non abbiano trovato gli Utenti a domicilio, sarà anche possibile rivolgersi ad un Punto Ambiente Temporaneo (presso la sede comunale, piano terra) presentandosi con lo specifico avviso lasciato dagli incaricati Iren.

Scaricando inoltre gratuitamente l’App Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.