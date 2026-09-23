Schianto frontale tra due furgoni sulla Statale 45 a Settima, due feriti gravi

Violento scontro frontale tra due furgoni lungo la Statale 45, all’altezza di Settima. Tre le persone rimaste ferite nell’incidente, due delle quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e due eliambulanze.

L’incidente si è verificato lungo la Statale 45. Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse squadre del 118. Considerata la gravità dei traumi riportati dalle persone coinvolte, sono state fatte intervenire anche due eliambulanze.

Il bilancio è di tre feriti, due dei quali in gravi condizioni.

Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri, ai quali sono stati affidati i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.