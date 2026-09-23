Tagliaferri (FdI): “SP47 Antognano, dopo un anno e mezzo servono tempi certi»

“«Dopo circa un anno e mezzo dalla frana di Rio della Crosa oggi abbiamo un quadro tecnico più definito. Proprio per questo è necessario capire quali siano i prossimi passaggi e soprattutto i tempi».

Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione e una richiesta di accesso agli atti sulla situazione della SP47 di Antognano, nel territorio di Lugagnano Val d’Arda.

LA NOTA DI TAGLIAFERRI

«Gli approfondimenti tecnici hanno evidenziato le difficoltà di ripristinare la strada sul vecchio tracciato e hanno portato a valutare una variante a monte della frana. Nel frattempo viene prospettata anche la possibilità di utilizzare la pista di cantiere come collegamento provvisorio. È su questo che chiediamo alla Regione risposte precise: quali passaggi mancano, quali valutazioni sono state compiute e quale tempistica sia realisticamente ipotizzabile».

La Provincia ha comunicato che il monitoraggio del dissesto prosegue congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna e che è previsto un nuovo confronto tra Regione, Provincia di Piacenza e Comune di Lugagnano Val d’Arda per definire il percorso verso la soluzione definitiva.

«Non si tratta di mettere in discussione il lavoro già avviato dagli enti coinvolti – precisa Tagliaferri – ma di fare in modo che il prossimo confronto produca un percorso leggibile anche per chi vive e lavora in quei territori. La Regione è direttamente coinvolta nel monitoraggio e nel confronto istituzionale: chiediamo quindi di conoscere quale contributo tecnico e programmatorio intenda assicurare e quale cronoprogramma possa essere costruito per la soluzione provvisoria e per quella definitiva».

Nell’accesso agli atti Tagliaferri chiede inoltre la corrispondenza e la documentazione regionale prodotta o acquisita dall’aprile 2025, le relazioni sul monitoraggio, gli approfondimenti sulla variante, le valutazioni sulla pista di cantiere e gli eventuali cronoprogrammi disponibili.

«Una frana può rendere necessario chiudere una strada. Dopo un anno e mezzo, però, residenti e attività hanno diritto almeno a conoscere la strada delle soluzioni e i suoi tempi».