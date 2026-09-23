Droga tra le campagne di Rottofreno, la polizia locale sequestra una piantagione di cannabis pronta per lo spaccio

Continua senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio e alla produzione di sostanze stupefacenti nel territorio del Comune di Rottofreno. Nei giorni scorsi, gli agenti del Comando di Polizia Locale hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto al sequestro e all’estirpazione di una piantagione abusiva su suolo demaniale.

L’operazione

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione confidenziale giunta agli uffici del Comando. L’attività si è concentrata in un’area agricola nelle vicinanze dell’autostrada A21, dove la pattuglia della Polizia Locale ha individuato una prima coltura composta da 2 piante di Cannabis sativa L. posizionate a margine di un campo agricolo.

Proseguendo l’ispezione a poca distanza lungo l’asta di un ruscello, gli agenti hanno scoperto ulteriori 5 piante della medesima specie, di altezza imponente fino a sfiorare i 3 metri, unitamente a vari attrezzi da giardinaggio impiegati per l’irrigazione e la cura della piantagione. Sottoposta la sostanza a narco-test speditivo, l’analisi ha dato esito immediatamente positivo per il principio attivo Delta-9-THC. Informata la competente Autorità Giudiziaria, la stessa ha disposto il sequestro probatorio e l’immediata estirpazione.

Il sequestro

Con il supporto di una seconda pattuglia e l’impiego di un autocarro comunale, le 7 piante sono state estirpate e condotte a pesatura, ove il quantitativo lordo complessivo è risultato pari a circa 11,50 chilogrammi. L’intero materiale vegetale e le attrezzature sono stati posti sotto sequestro penale che, convalidato dall’A.G., ha portato alla sua distruzione presso l’inceneritore provinciale.

Questo ennesimo sequestro si inserisce in un quadro operativo che ha già visto di recente la Polizia Locale impegnata nel contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree agricole e nei dintorni dei centri abitati del Comune di Rottofreno.

Sicurezza integrata

Un modello di sicurezza integrata che sta dando i suoi frutti soprattutto grazie al radicale cambio di passo organizzativo: dal 1° gennaio 2025, infatti, con il ritorno alla gestione autonoma come Polizia Locale del Comune di Rottofreno (a seguito del recesso dall’Unione di Comuni), il Comando ha potuto riorganizzare il servizio puntando con forza sulla Polizia di prossimità e sul presidio capillare delle zone urbane e rurali.

Tra le novità operative di questo nuovo corso figurano l’incremento dei servizi serali durante la stagione estiva appena trascorsa e il loro prosieguo programmato anche nei mesi autunnali e invernali, una misura volta a rafforzare la sicurezza percepita e a contrastare in modo mirato i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione.

I risultati odierni confermano l’efficacia del “patto di fiducia” intessuto con i residenti: la costante presenza degli agenti sul territorio sta spingendo sempre più cittadini a segnalare movimenti e anomalie sospette, trasformando la collaborazione tra comunità e Polizia Locale nel miglior strumento di prevenzione e presidio della legalità.

«Sono molto orgogliosa dell’operato della Polizia Locale sul territorio comunale: il loro impegno va molto spesso ben oltre i loro compiti, un attaccamento e una dedizione al lavoro che permettono di essere una squadra forte ed affiatata. È nostra intenzione incrementare ancora il personale; sappiamo che i nostri cittadini hanno sempre più bisogno di cura e di sentirsi al sicuro. Operazioni come quelle effettuate in questi giorni testimoniano la qualità del lavoro e l’ascolto delle segnalazioni della cittadinanza attenta e collaborativa. Ancora un grande grazie.»