Rifiuti, la Giunta approva la riduzione della tariffa puntuale: “Risultato importante per le famiglie piacentine”

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato oggi l’atto che precede la definizione della tariffa corrispettiva puntuale (TCP) per il servizio di raccolta rifiuti. Quest’anno, infatti, dopo il passaggio in Consiglio comunale per l’approvazione dei criteri, la competenza in materia tariffaria è attribuita alla Giunta. “Un primo atto da cui emerge un dato importante: le tariffe registreranno una riduzione media dell’1,6%, con una diminuzione che interesserà sia le utenze domestiche sia quelle non domestiche”, commenta l’amministrazione.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE

È un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto in un momento in cui, in molti territori italiani, i costi della gestione dei rifiuti sono in aumento.



“Non è frutto del caso – commenta la sindaca Katia Tarasconi – ma è il risultato di mesi di lavoro, di confronto e di una precisa volontà politica: trovare una soluzione che consentisse di contenere il peso della tariffa sulle famiglie e sulle attività economiche piacentine”.

“Mesi di lavoro complesso”

Mesi di lavoro, dunque, per i quali la sindaca desidera riconoscere “il ruolo determinante svolto dal direttore generale del Comune e l’impegno di tutto il gruppo di lavoro che ha seguito questo percorso con competenza, equilibrio e determinazione”. “È stato un percorso complesso – prosegue – fatto di confronto, approfondimento e ricerca di un punto di equilibrio che ha consentito di evitare che gli aumenti gravassero sulle bollette dei cittadini e delle imprese e, al contrario, di arrivare a una riduzione complessiva delle tariffe”.

Questo risultato è stato raggiunto nonostante il conguaglio legato all’aumento della quantità di rifiuti prodotta in città. La tariffa, infatti, si basa sul contratto di servizio aggiudicato con la gara del 2018, entrato in vigore nel 2022, costruito su una previsione significativamente inferiore rispetto a quella che si registra oggi.

L’incremento dei costi non deriva quindi da un aumento da un rincaro del servizio ma dal fatto che, allo stato attuale, vengono gestite quantità di rifiuti molto superiori a quelle ipotizzate otto anni fa. Senza questo conguaglio, la riduzione delle tariffe sarebbe stata più significativa.

“Un cambiamento importante

“Con l’introduzione della tariffa puntuale abbiamo affrontato un cambiamento importante – sottolinea la sindaca Tarasconi – Sapevamo che modificare abitudini consolidate avrebbe richiesto tempo e che non sarebbero mancati disagi e difficoltà. Oggi però possiamo dire che quello sforzo collettivo ha iniziato a produrre risultati concreti: è aumentata la quantità di materiali avviati al recupero e si stanno consolidando comportamenti sempre più virtuosi, e tutto ciò contribuisce a contenere i costi del sistema”.



La sindaca cita e commenta un motto particolarmente diffuso quando si parla di gestione dei rifiuti: “più si differenzia, meno si paga”.

“La realtà è ben più articolata – dice – La tariffa puntuale non elimina i costi del servizio né gli effetti di fattori esterni, ma consente di contenerli e di evitare aumenti che, altrimenti, ricadrebbero sulla collettività. Il risultato di oggi lo dimostra: grazie ai comportamenti virtuosi dei cittadini e al lavoro svolto dall’Amministrazione siamo riusciti non solo ad assorbire il conguaglio, ma anche ad abbassare mediamente la tariffa puntuale”.

L’amministrazione guarda al futuro

Ma non è tutto: l’Amministrazione ha voluto guardare anche al futuro. “Siamo consapevoli – spiega Tarasconi – che esistano ancora margini di miglioramento nella raccolta differenziata, in particolare per molte piccole attività economiche e commerciali. Per questo, con il fondo di 400mila euro già stanziato nell’ultima variazione di bilancio, intendiamo incentivare la raccolta differenziata e accompagnare le piccole attività in questo percorso. L’obiettivo è favorire una raccolta differenziata sempre più efficace, premiando l’impegno di chi investe nella qualità della raccolta e contribuendo, nel tempo, a rendere il sistema sempre più sostenibile”.

Con questa delibera, dunque, l’amministrazione dimostra un modo preciso di lavorare: “Affrontare i problemi, cercare soluzioni concrete e restituire ai cittadini i risultati del loro impegno”.

“Avevamo chiesto ai cittadini uno sforzo collettivo per migliorare l’ambiente – conclude la sindaca – aumentando il recupero dei materiali e riducendo gli sprechi. Oggi possiamo dire che quello sforzo ci consente di abbassare la tariffa puntuale dei rifiuti. È la dimostrazione che quando una comunità sceglie comportamenti più virtuosi e un’Amministrazione accompagna quel cambiamento con competenza, determinazione e coraggio, i risultati arrivano”.

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