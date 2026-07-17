Piscina Raffalda, Soresi (FdI): “Perché chiuderla due mesi prima dell’inizio dei lavori?”

“La Piscina Raffalda ha chiuso i battenti il 31 maggio ma il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori solo il prossimo 27 luglio. Questa chiusura anticipata di due mesi ha creato non pochi disagi ai cittadini ed alle famiglie i cui figli frequentano i vicini centri estivi”, così Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – commenta la scelta dell’Amministrazione, “che ha deciso di tenere chiusa la struttura natatoria nonostante non vi fosse alcun cantiere ed alcuna lavorazione avviata”.

“La Piscina Raffalda – osserva la Capogruppo – rappresenta uno dei principali impianti natatori cittadini, utilizzato quotidianamente da famiglie, bambini, utenti del nuoto libero, società sportive ma anche dai centri estivi organizzati presso la vicina scuola Pezzani hanno. Per questo non si comprende la scelta dell’Amministrazione di privare i cittadini della possibilità di usufruire dell’impianto proprio nei mesi estivi, periodo in cui la domanda di spazi acqua è particolarmente elevata. Del resto, la disponibilità di spazi acqua sul territorio comunale è già limitata e spesso insufficiente a soddisfare le esigenze di nuoto libero, corsi, attività delle società sportive e iniziative rivolte ai bambini”.

“Tra l’altro – aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia – negli ultimi mesi sono emerse pubblicamente dichiarazioni dell’Amministrazione comunale circa una possibile futura dismissione della piscina Raffalda, con trasformazione dell’impianto in palestra destinata ad altre discipline sportive una volta completata la riqualificazione del Polisportivo. E’quindi comprensibile che molti cittadini temano che questa chiusura possa rappresentare il preludio della definitiva chiusura dell’impianto”.

Soresi ha dunque depositato un’interrogazione per domandare il motivo per il quale sia stata disposta la chiusura della Piscina Raffalda dal 31 maggio, nonostante il cronoprogramma dei lavori prevedesse l’avvio del cantiere soltanto il 27 luglio e se l’Amministrazione confermi o smentisca l’ipotesi di una futura dismissione della piscina Raffalda e della sua trasformazione in palestra destinata ad altre discipline sportive.

In caso affermativo, la capogruppo chiede inoltre di conoscere la tempistica indicativa della dismissione e per quale motivo l’Amministrazione abbia ritenuto opportuno procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria sulla struttura, sostenendo il relativo investimento, nonostante la previsione della sua dismissione.

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