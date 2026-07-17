Il murale per Armani avvolto nel buio, Trespidi: “Intollerabile la mancanza di illuminazione”

«È semplicemente intollerabile che il tributo che Piacenza ha deciso di dedicare a Giorgio Armani finisca al buio non appena cala il sole. Se davvero vogliamo rendere omaggio a uno dei più grandi piacentini della storia, un’illuminazione adeguata non è un dettaglio: è il minimo indispensabile».

È l’intervento di Massimo Trespidi, consigliere comunale della civica di centrodestra a Palazzo Mercanti, sul grande murales inaugurato nei giorni scorsi nel quartiere Farnesiana per ricordare Giorgio Armani, lo stilista piacentino di fama mondiale. L’opera, alta 27 metri e realizzata dall’artista Kotè nell’ambito del progetto promosso dal Comune, rappresenta il primo tributo permanente che la città ha voluto dedicare a Re Giorgio.

«Sul valore artistico dell’opera e sulla scelta del murales come forma di omaggio si è aperto un dibattito legittimo, con opinioni differenti. Ma una volta che l’Amministrazione comunale ha compiuto questa scelta, ha il dovere di valorizzarla fino in fondo. Non è accettabile che un’opera di tali dimensioni, destinata a ricordare un uomo che ha portato l’Italia ai vertici della moda mondiale, venga completamente inghiottita dal buio ogni sera».

Secondo Trespidi, la mancanza di un sistema di illuminazione dedicato svilisce il significato stesso dell’intervento.

«Parliamo di Giorgio Armani, un simbolo internazionale dell’eleganza, del talento e della creatività italiana. Se Piacenza vuole rendere un omaggio serio e credibile a uno dei suoi figli più illustri, non può limitarsi a inaugurare il murales. È sufficiente recarsi sul posto dopo il tramonto per rendersi conto che il volto di Armani scompare completamente nell’oscurità. È un controsenso».

Per questo il consigliere della civica di centrodestra rivolge un invito all’Amministrazione Tarasconi affinché intervenga rapidamente.

«Non servono opere faraoniche. È sufficiente prevedere un impianto di illuminazione dedicato, con fari che valorizzino il murales anche nelle ore serali. Sarebbe un intervento di costo contenuto ma di grande valore simbolico».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy