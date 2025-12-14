Ristrutturazioni più rapide, interventi “express” per il rinnovo del bagno con metodi innovativi e senza disagi. M2A: “Velocità e qualità” – AUDIO

Nel settore dell’edilizia leggera e delle ristrutturazioni domestiche i lunghi tempi di attesa rappresentano da sempre una delle principali criticità per i cittadini, ma si sta affermando un modello operativo più snello e concentrato. A proporlo è M2A, realtà attiva sul territorio specializzata nel rifacimento dei bagni e trasformazione della vasca in doccia. L’approccio è decisamente innovativo: interventi completi in tempi notevolmente ridotti rispetto agli standard tradizionali.

La ristrutturazione completa del bagno può essere portata a termine in cinque giorni lavorativi, mentre la trasformazione da vasca a doccia, intervento sempre più richiesto soprattutto nelle abitazioni datate, viene eseguita in circa otto ore, consentendo l’utilizzo dell’ambiente già dalla sera stessa.

Gli interventi più richiesti – commenta Alex Cekrezi della M2A – sono proprio le trasformazioni della vasca in doccia – lavoro che M2A esegue in sole 8 ore – e la ristrutturazione dei bagni. In questo caso noi operiamo in 5 o 6 giorni se il bagno è complicato, perché le persone abitano negli appartamenti, quindi bisogna fornire un servizio il più presto possibile. Noi utilizziamo materiali di alta qualità fornendo un lavoro fatto correttamente. In particolare si interviene sull’impianto, sugli assetti, sulle rasature dei muri, posa delle piastrelle e il montaggio del bagno finale. Solitamente iniziamo il lunedì e la consegna avviene il venerdì.

Una ristrutturazione veloce, mantenendo comunque standard qualitativi elevati

Sì, perché usiamo dei materiali di alta gamma che ci aiutano per poter poter fare un buon lavoro in tempi rapidi. Comunque nonostante la velocità, la qualità del lavoro rimane come quando ci mettevano 15 giorni.

La formula offerta dall’azienda si basa su un servizio coordinato “chiavi in mano”, che include rimozione della vasca, smaltimento dei materiali, adeguamento dell’impianto idraulico, posa del nuovo piatto doccia o dei nuovi rivestimenti, oltre all’installazione di box doccia e rubinetterie. Un unico referente segue l’intero intervento, (evitando al committente di confrontarsi con installatori diversi, muratori, idraulici) e garantendo precisione e riduzione dei disagi in casa.

C’è anche la rimozione dei vecchi impianti e lo smaltimento dei materiali

Sì c’è tutto. La demolizione dei pavimenti, i rivestimenti, lo smaltimento del vecchio impianto. Tutto viene rifatto tutto da A alla Z.

Quali sono i materiali e i colori più gettonati consigliati?

Partendo dagli impianti, si usa tutto il multi strato, ad esempio con i tubi di scarico Silent che non fanno rumore quando scorre l’acqua. Poi per le piastrelle usiamo sempre dei formati di alta gamma, che danno veramente il fascino diverso. Poi ci sono i sanitari a filo parete con lo scarico a vortex, quindi viene eliminato il rumore , tanto da non sentire nemmeno l’acqua che scende.

Un ulteriore elemento che sta favorendo l’attenzione verso questo tipo di interventi è il Bonus Ristrutturazione al 50%, che prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF metà delle spese sostenute. Anche per il 2026 rientrano tra i lavori ammessi anche quelli che riguardano impianti idraulici, sostituzione dei sanitari, piatti doccia, box e rivestimenti: elementi che coincidono con gli interventi proposti dall’azienda M2A.

E’ possibile richiedere informazioni, consulenza e preventivi gratuiti al 328 226 39 16, presso la sede di M2A a Rivergaro in via Bonistalli 10 o tramite il Il sito ufficiale M2A

M2A propone anche altri servizi

Facciamo anche altri servizi come ad esempio porte interne e esterne. La sostituzione solo del sanitario e rubinetteria, arredo bagno e anche la ristrutturazione completa degli appartamenti in 4 settimane.

