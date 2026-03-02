Riqualificazione del verde, conclusa una serie di interventi nel comune di Gazzola: “Più decoro e sicurezza”

Il periodo di riposo vegetativo ha permesso di realizzare, e concludere, un ampio piano di potature e sistemazione del verde in tutto il territorio comunale di Gazzola, a partire dall’area di fronte al palazzo comunale, nella scuola del capoluogo e in diverse frazioni.

“Un lavoro attento e minuzioso – commenta il Sindaco Simone Maserati – che permette di aumentare il decoro urbano e la sicurezza viabilistica e delle persone, rendendo i luoghi più belli e fruibili”.

Nello specifico, gli interventi, compresi in diversi appalti per un valore complessivo di circa 25 mila euro, hanno riguardato: sistemazione di aiuole e giardini di fronte alla sede del Comune, la potatura delle piante nell’area cortilizia delle scuole elementari, presso i cimiteri di Rivalta e Tuna e nel parcheggio di Tuna, l’abbattimento di alcune piante secche presso il cimitero di Rezzanello e in via del Castello sempre a Rezzanello.

“La cura del territorio e del decoro – aggiunge Maserati – è uno degli impegni primari della nostra Amministrazione, che stiamo realizzando attraverso un’attenzione particolare al verde, alla sicurezza stradale, alla videosorveglianza e a tutti quegli interventi che possono migliorare la vita dei nostri cittadini e dei visitatori”.

