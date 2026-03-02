Africa Mission, il saggista Touadi interviene in Cattolica

Anche quest’anno Africa Mission Cooperazione e Sviluppo aderisce al Laboratorio di Mondialità Consapevole promosso nell’ambito della rassegna Cives. Lo fa organizzando un incontro con Jean Leonard Touadi, saggista e docente dell’università La Sapienza di Roma, che interverrà a Piacenza venerdì 6 marzo alle ore 20 nella sede cittadina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Touadi affronterà un tema complesso: ”Democrazia e conflitti nei Paesi in via di sviluppo”. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Laboratorio di economia locale della Cattolica e la Diocesi di Piacenza-Bobbio.

Jean Leonard Touadi insegna Geografia dello sviluppo in Africa all’Università di Roma ”La Sapienza”. È Senior Advisor della FAO, Organismo delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione. Ha insegnato all’Università Statale di Milano e di Tor Vergata a Roma e in numerosi corsi di formazione e master.

Si è laureato in filosofia all’Università Gregoriana di Roma e in giornalismo e scienze politiche all’Università Luiss di Roma. È stato Deputato al Parlamento italiano (2008-2013) con incarico presso la Commissione permanente Affari esteri.

Consigliere del Vice-Ministro degli Affari Esteri (2013-2016) con delega specifica alla cooperazione internazionale e all’internazionalizzazione delle imprese italiane. Ha seguito il processo di modifica della legge sulla cooperazione internazionale e ha contribuito alla relativa normativa di attuazione. È autore di numerose opere sui temi della politica, geopolitica ed economia dell’Africa. Collabora con numerose riviste specializzate italiane ed estere.

