Ritorna anche nel 2026 il Festival “I Parchi della Musica” dal 19 luglio al 4 ottobre

Ritorna anche nel 2026 il Festival I Parchi della Musica che, come di consueto, interessa i territori di Piacenza, Reggio-Emilia e Parma. La sua mission consolidata prosegue col proporre il grande repertorio operistico, declinato in forma originale e fruibile, vicino alle persone, in spazi outdoor, residenze storiche e piazze dell’Appennino emiliano, accogliendo un pubblico che nel tempo si è fatto sempre più numeroso.

Sul territorio piacentino, da luglio a settembre, il festival itinerante diretto da Francesca Rossi Del Monte conferma due eventi per la sezione Fa-Re Spazio e due concerti della sua sezione lirica – Summer Opera Valley, che quest’anno indaga il tema ‘le Regine Antagoniste: la voce nelle donne di potere’, ricordando figure storiche femminili di primissimo piano, nell’anno in cui si celebra l’80° anniversario del voto alle donne.

Si comincia domenica 19 luglio nel Cortile d’Onore del Castello di Rezzanello (Gazzola) con il concerto Aida vs Amneris, personaggi verdiani dalla celebre omonima Opera, i cui contrasti hanno prodotto brani di una bellezza disarmante e che avranno le voci di Anastassiya Kozhukharova e Benedetta Mazzetto, accompagnate al pianoforte da Claudia Zucconi, artista dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma. La narrazione è affidata ad Alessandra Azimonti. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Chiesa di San Savino a Rezzanello.

Dopo una tappa in provincia di Reggio-Emilia, la rassegna tornerà nel piacentino con l’ormai tradizionale concerto lirico a Travo. Sotto l’imponente torre del castello medievale il concerto avrà luogo domenica 23 agosto e sarà dedicato al dualismo di potere, musicato da G. Donizetti, tra Maria Stuarda e Elisabetta I. Fra gli interpreti, sempre Azimonti, Kozhukharova e Zucconi, insieme a Cristina Melis.

A seguito del grande successo registrato in occasione della riapertura della Ex Chiesa delle Benedettine, lo scorso anno, a settembre torna anche la sezione FA_RE SPAZIO del festival, che dal 2025 valorizza luoghi inusuali o caratteristici, con destinazioni d’uso differenti o peculiari per il territorio di appartenenza.

L’appuntamento è per il 20 settembre al Museo delle Carrozze di Palazzo Farnese, a Piacenza, che per la prima volta ospita uno spettacolo. In scena andrà il concerto KURT WEILL la “strana” musica di qualità tra il serio e “on the road” che vedrà esibirsi, insieme a Francesca Rossi Del Monte, Serafino Tedesi, Fabrizio Benevelli, Giulio Corini, il fisarmonicista di fama mondiale Cesare Chiacchiaretta. Kurt Weill amava dire di sé che si considerava il “Verdi dei poveri”. Quale migliore occasione per un viaggio a “bordo” di questa narrazione.

A seguito delle riprese del Docufilm prodotto per RAI Cultura “Saper Vorreste” realizzato da Roberto Dassoni, evento di importantissima caratura culturale con diffusione globale per il quale APS I Parchi della Musica è stata consulente musicale, il 27 settembre è in programma uno “Special Event” che concluderà il Festival. Il luogo davvero importante del quale non è ancora possibile fare menzione, sarà una sorpresa e accoglierà uno spettacolo fortemente caratterizzante il territorio ospitante.

MARIO MAGNELLI – vicepresidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

«Fondazione di Piacenza e Vigevano rinnova convintamente il suo sostegno al Summer Opera Valley e al progetto de I parchi della Musica per il lavoro prezioso che svolge nella valorizzazione del nostro patrimonio operistico in chiave inclusiva e di promozione turistica. Attraverso la proposizione di concerti alti e popolari insieme, la rassegna raggiunge tutti i pubblici e accende i riflettori su siti inusuali, territori naturalistici, spazi di pregio che meritano di essere vissuti».

FRANCESCA ROSSI DEL MONTE – Direttrice artistica

«Le collaborazioni sovralocali che caratterizzano il progetto ne fanno un unicum e consolidano la rete Regionale. Per me è un onore e un grande piacere ritrovare un’emozione e un entusiasmo, anche in fase di preparazione, davvero d’altri tempi. Si torna all’Opera. Un particolare ringraziamento ai Comuni Ospitanti, alla Fondazione Piacenza e Vigevano, alla Regione Emilia-Romagna e al Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli».

CHRISTIAN FIAZZA – Assessore alla Cultura Comune di Piacenza

«Per il secondo anno consecutivo Francesca Del Monte tiene a battesimo una location non convenzionale del Comune di Piacenza che farà vivere – ne siamo certi – momenti magici a chi parteciperà a questo evento musicale di grande qualità e raffinatezza presso il museo delle Carrozze dei Musei Civici di Palazzo Farnese, come fu l’anno addietro nella Chiesa delle Benedettine.

Siamo orgogliosi di poter far vivere queste emozioni ai nostri concittadini e non solo a loro, come siamo fortunati di poter godere della professionalità e della passione di Francesca, che porta in sé il peccato originale di esser nata parmigiana, ma ormai da potersi ritenere piacentina d’adozione».

MARIA RATTOTTI Assessore Comune di Gazzola

«Il Comune di Gazzola è felice di rinnovare la collaborazione fruttuosa con l’APS I Parchi della Musica partecipando al Summer Opera Valley: è l’occasione per portare sul territorio dei concerti lirici di alta qualità in splendidi luoghi abitualmente chiusi al pubblico. Ci teniamo a ringraziare Francesca Rossi Del Monte e la proprietà del Castello di Rezzanello per l’ospitalità».

ROBERTA VALLA Sindaco di Travo

«Travo accoglie con grande piacere la tappa del Summer Opera Valley. Spettacoli sempre di grande prestigio e con tematiche inusuali: appuntamenti lirici fuori dagli schemi e apprezzatissimi dal pubblico. Ringrazio APS I Parchi della Musica e tutti i Soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto».

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