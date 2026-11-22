Nell’ambito delle iniziative collaterali organizzate in occasione del Centenario della propria fondazione (1926–2026), il Rotary Club Piacenza avrà il piacere di ospitare lunedì 23 novembre Roberto Amadio, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di ciclismo su strada, protagonista di una carriera di assoluto rilievo nel panorama ciclistico nazionale e internazionale.

Campione del Mondo nel 1985 nell’inseguimento a squadre su pista, titolo conquistato a Bassano del Grappa, Amadio ha successivamente maturato oltre trent’anni di esperienza dirigenziale ai vertici del ciclismo professionistico internazionale. Per i suoi meriti sportivi è stato insignito dal CONI del prestigioso Collare d’Oro al Merito Sportivo.

La sua presenza a Piacenza rappresenta un’occasione particolarmente significativa per gli appassionati di ciclismo, anche alla luce degli importanti risultati conseguiti dagli atleti italiani nel corso del 2026.

L’appuntamento assume inoltre un particolare valore nell’anno in cui il Rotary Club Piacenza celebra i suoi cento anni di storia, un traguardo che il Club intende condividere con la città attraverso un programma di iniziative culturali, sociali e di incontro con personalità di rilievo nazionale.

ALLE ORE 19.00 INCONTRO APERTO ALLA CITTÀ

Lunedì 23 novembre, alle ore 19.00, presso l’Hotel Roma di Piacenza, si terrà una conferenza stampa aperta a tutti, durante la quale Roberto Amadio sarà a disposizione dei giornalisti e degli appassionati per rispondere alle domande e confrontarsi sui grandi temi del ciclismo contemporaneo.

Dalle prospettive della Nazionale italiana alle grandi competizioni internazionali, dalla preparazione dei campioni alla crescita dei giovani talenti, l’incontro consentirà di conoscere da vicino le esperienze, le sfide e le prospettive del ciclismo di alto livello.

La partecipazione alla conferenza stampa è libera e aperta a tutta la cittadinanza, senza necessità di invito.

Al termine dell’incontro pubblico seguirà la tradizionale serata conviviale del Rotary Club Piacenza, organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Porta un amico”, riservata esclusivamente ai soci del Club e ai loro ospiti, con partecipazione su invito.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Piacenza conferma la volontà di celebrare il proprio Centenario non soltanto come ricorrenza storica, ma come occasione di apertura e dialogo con la comunità piacentina, promuovendo l’incontro con personalità capaci di trasmettere valori di impegno, disciplina, spirito di squadra e passione.

Valori che appartengono al mondo dello sport, ma che trovano una profonda corrispondenza anche nei principi che, da cento anni, ispirano l’azione del Rotary Club Piacenza al servizio della città.